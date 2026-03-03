Dừng ngay việc chụp ảnh căn cước cho người lạ dù được trả tiền

(PLO)- Cơ quan Công an vừa phát đi cảnh báo về tình trạng một số đối tượng tiếp cận người dân, đề nghị chụp lại hình ảnh thẻ căn cước, kèm theo lời hứa trả tiền trực tiếp.

Vì sao một tấm ảnh chụp thẻ căn cước cũng có thể gây ra rủi ro?

Cụ thể, lực lượng Công an cho biết thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người dân được nhờ chụp ảnh thẻ căn cước với lý do “xác thực tài khoản”, “đăng ký dịch vụ” hoặc “tham gia chương trình hỗ trợ”. Đổi lại, người tham gia sẽ nhận được một khoản tiền. Nhiều người vì nghĩ rằng chỉ cung cấp một tấm ảnh nên đã đồng ý.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, đây có thể là thủ đoạn thu thập dữ liệu cá nhân để phục vụ hành vi vi phạm pháp luật.

Thẻ căn cước chứa nhiều thông tin quan trọng, người dùng tuyệt đối không chụp lại và chia sẻ cho người khác. Ảnh: TIỂU MINH

Trên thẻ căn cước công dân chứa đầy đủ thông tin nhận diện cá nhân như họ tên, ngày sinh, số định danh và mã QR tích hợp dữ liệu điện tử. Khi những thông tin này bị sao chép, kẻ xấu có thể sử dụng để mở tài khoản ngân hàng, đăng ký SIM, tạo ví điện tử hoặc vay tiền trực tuyến...

Trong bối cảnh nhiều dịch vụ tài chính và nền tảng trực tuyến cho phép xác thực bằng ảnh chụp giấy tờ tùy thân, một tấm ảnh căn cước có thể bị lợi dụng để thực hiện giao dịch trái phép. Khi phát sinh nợ xấu hoặc vi phạm pháp luật, người đứng tên trên giấy tờ sẽ phải làm việc với cơ quan chức năng để giải trình.

Để tránh bị lộ thông tin cá nhân trên thẻ căn cước, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chụp ảnh, không cung cấp hình ảnh căn cước công dân cho người lạ, hoặc các tổ chức không rõ ràng. Việc chia sẻ giấy tờ tùy thân qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc các đường link không chính thống cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong trường hợp cần cung cấp thông tin để làm thủ tục, người dân nên thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và kiểm tra kỹ mục đích sử dụng dữ liệu.

Cách kiểm tra thông tin thẻ căn cước có bị lợi dụng đăng ký SIM hay không

Theo Luật Viễn thông, từ 1-7-2024, các thuê bao sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các số điện thoại mình đã đăng ký sử dụng với nhà mạng.

Do đó, việc kiểm tra các SIM điện thoại được đăng ký bằng số căn cước cũng rất quan trọng. Để thực hiện, bạn hãy soạn tin theo cú pháp TTTB <số CCCD> và gửi đến 1414 (miễn phí). Chờ một lát, hệ thống sẽ trả thông tin về các số điện thoại đã đăng ký bằng số CCCD của bạn. Nếu phát hiện số lạ mà bạn không sử dụng, cần liên hệ ngay với nhà mạng để hủy số hoặc điều tra kỹ hơn.

Cách kiểm tra thông tin CCCD của bạn đang được sử dụng để đăng ký bao nhiêu số điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

“Để hạn chế tình trạng bị rò rỉ thông tin thẻ căn cước, người dùng nên chia sẻ càng ít thông tin càng tốt. Đồng thời tạo thêm một địa chỉ email hoặc số điện thoại phụ, dùng để đăng ký các dịch vụ yêu cầu nhập thông tin cá nhân. Trong trường hợp bị tấn công hoặc rò rỉ dữ liệu, bạn cũng không cần phải quá quan tâm vì đó chỉ là email, số điện thoại phụ”, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena chia sẻ.

