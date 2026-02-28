Quy định mới liên quan đến thẻ căn cước người dân cần biết để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Bắt đầu từ 15-3-2026, các quy định mới về cấp, cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước sẽ chính thức có hiệu lực theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giúp người dân tiết kiệm thời gian.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2026 để sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định, trong đó có Nghị định 70/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.

Nội dung đổi mới tập trung vào việc đẩy mạnh triển khai thủ tục trực tuyến, tận dụng dữ liệu đã được đồng bộ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để mang lại sự chủ động hơn cho người dân trong quá trình làm giấy tờ tùy thân.

Theo quy định mới, công dân có thể truy cập cổng dịch vụ công quốc gia hoặc sử dụng ứng dụng VNeID để lựa chọn thủ tục, kiểm tra dữ liệu cá nhân và đăng ký thời gian, cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Nếu thông tin đã chính xác trong hệ thống, đề nghị của người dùng sẽ tự động được chuyển đến cơ quan quản lý căn cước nơi người đó muốn thực hiện thủ tục.

Những ai phải đổi thẻ căn cước trong năm 2026?

Quy định mới không thay đổi các mốc tuổi bắt buộc phải cấp đổi thẻ theo pháp luật hiện hành. Công dân khi đến tuổi 14, 25, 40 và 60 vẫn buộc phải làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước.

Lưu ý, nếu công dân đổi thẻ căn cước trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi trên, thẻ sẽ có giá trị sử dụng đến lần đổi tiếp theo. Việc này giúp giảm tải thủ tục hành chính và đảm bảo thông tin luôn được cập nhật chính xác.

Cụ thể, trong năm 2026, công dân sinh vào các năm sau sẽ phải đổi thẻ căn cước:

- Sinh năm 2012 (đủ 14 tuổi): Bắt buộc làm thủ tục cấp thẻ căn cước lần đầu hoặc đổi thẻ nếu đã có CCCD trước đó.

- Sinh năm 2001 (đủ 25 tuổi): Phải đổi thẻ căn cước, ngoại trừ những người đã đổi thẻ trong vòng 2 năm vừa qua (từ năm 2024 trở đi).

- Sinh năm 1986 (đủ 40 tuổi): Tương tự, phải đổi thẻ nếu chưa thực hiện trong 2 năm gần nhất.

- Sinh năm 1966 (đủ 60 tuổi): Bắt buộc đổi thẻ, trừ trường hợp đã đổi từ năm 2024 trở đi. Đặc biệt, thẻ cấp từ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng trọn đời nếu không bị mất hoặc hư hỏng.

Ngoài ra, Nghị định 58/2026 cũng quy định rõ ràng trình tự, thủ tục cấp lại thẻ căn cước trong các tình huống như bị mất thẻ, thẻ bị hư hỏng không sử dụng được hoặc phải cấp đổi do thay đổi đơn vị hành chính.

Trong những trường hợp đó, người dân lựa chọn thủ tục cấp lại trực tuyến, kiểm tra lại thông tin và hệ thống sẽ xác nhận để chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý căn cước xử lý theo luật định.

Cách đổi thẻ căn cước online trên ứng dụng VNeID

Để tiết kiệm thời gian và công sức, người dân có thể đăng ký trước các thủ tục online thông qua ứng dụng VNeID, hoặc cổng dịch vụ công.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store. Lưu ý, không cài đặt ứng dụng thông qua liên kết lạ hoặc file APK để tránh bị chiếm đoạt tài sản.

- Bước 2: Sau khi đăng nhập hoàn tất, bạn chỉ cần tìm đến mục Thủ tục hành chính - Cấp lại thẻ căn cước (khi thẻ bị mất hoặc hư hỏng) hoặc Cấp đổi (đổi từ CCCD gắn chip sang thẻ căn cước) - Tạo mới yêu cầu (bản thân/khai hộ).

- Bước 3: Tiếp theo, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết, đơn cử như chọn cấp thực hiện, nơi thực hiện (thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại), cơ quan thực hiện… Để tiết kiệm thời gian, người dùng nên chọn hình thức nhận thẻ căn cước qua dịch vụ bưu chính rồi nhấn Tiếp tục.

- Bước 4: Cuối cùng, người dùng chỉ cần chọn phương thức thanh toán, đánh dấu vào ô “Tôi xin cam đoan…” rồi nhấn Gửi hồ sơ.

