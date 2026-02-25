(PLO)- Người vi phạm giao thông nếu không đóng phạt đúng hạn sẽ phải trả thêm 0,05% mỗi ngày trên số tiền phạt chưa đóng.

Theo Thông tư 18/2023/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành (hiệu lực từ ngày 5-5-2023), trường hợp quá thời hạn ghi trong quyết định xử phạt mà cá nhân, tổ chức chưa đóng tiền phạt thì sẽ phải trả thêm 0,05% mỗi ngày, tính trên số tiền phạt chưa đóng.

Thông thường, người vi phạm sẽ có 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt để thực hiện nghĩa vụ, trừ khi trong quyết định có ghi thời hạn dài hơn.

Cách tra cứu phạt nguội và đóng phạt online. Ảnh: MINH HOÀNG

Người dùng nên tra cứu phạt nguội sau Tết ngay để tránh mất quyền lợi (PLO)- Chỉ với vài phút tra cứu phạt nguội có thể giúp bạn tránh được rắc rối khi đi đăng kiểm, hoặc làm các thủ tục liên quan đến phương tiện.

Chậm đóng phạt vi phạm giao thông sẽ bị phạt bao nhiêu?

Có thể quy đổi 0,05% thành 0,0005 để tính toán. Ví dụ, nếu bạn bị phạt 2 triệu đồng, nhưng chậm đóng 30 ngày sau thời hạn quy định thì số tiền bị phạt sẽ như sau:

Tiền lãi 0,05%: 0,0005 x 2.000.000 x 30 = 30.000 đồng.

Tổng số tiền phải đóng phạt: 2.000.000 + 30.000 = 2.030.000 đồng

Nếu tiếp tục chậm, tiền phát sinh vẫn tăng theo từng ngày, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ.

Trong một số trường hợp, tiền phạt đóng chậm sẽ không bị tính, đơn cử như khi người vi phạm được cơ quan có thẩm quyền cho hoãn thi hành quyết định xử phạt, đang trong thời gian xem xét miễn, giảm hoặc được chấp thuận cho đóng nhiều lần.

Tuy nhiên, nếu quá thời hạn được cho phép mà vẫn chưa hoàn tất nghĩa vụ, tiền phạt 0,05% mỗi ngày vẫn tiếp tục được tính dựa trên số tiền phạt chưa đóng.

Cách đóng phạt vi phạm giao thông online ngay tại nhà

Để tiết kiệm thời gian và công sức đi lại, bạn có thể đóng phạt ngay tại nhà trong trường hợp vi phạm giao thông.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính và truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html.

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần bấm vào mục Thanh toán trực tuyến - Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính - Tra cứu, thanh toán vi phạm giao thông.

Đóng phạt vi phạm giao thông online thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Trong trang mới hiện ra, bạn hãy nhập số quyết định xử phạt tương ứng để tra cứu. Sau khi hệ thống hiển thị số tiền cần đóng phạt, người dùng có thể thanh toán trực tuyến bằng tài khoản ngân hàng hoặc các phương thức thanh toán điện tử được tích hợp.

Tra cứu quyết định xử phạt và tiến hành thanh toán theo quy định. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhìn chung, việc đóng phạt online sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức đi lại, tuy nhiên, người dân vẫn cần kiểm tra kĩ thời hạn trong quyết định xử phạt để tránh phát sinh các chi phí ngoài ý muốn.