Tem đăng kiểm mới không còn in ngày hết hạn, người dùng cần biết để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Khi ngày hết hạn không còn hiển thị trên tem đăng kiểm, người dân cần nắm rõ cách tra cứu mới để tránh tình trạng quá hạn đăng kiểm dù chỉ 1 ngày.

Vì sao tem đăng kiểm mới không còn ngày hết hạn?

Bắt đầu từ 1-3, tem đăng kiểm mới sẽ không hiển thị thông tin ngày hết hạn nhằm hạn chế nguy cơ bị làm giả, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa thông tin. Thay vào đó, không gian này sẽ hiển thị thông tin về cơ sở đăng kiểm và mức khí thải của xe.

Tem đăng kiểm cũ (trái) và mới (phải). Ảnh: TIỂU MINH

Mặc dù vậy, việc điều chỉnh này đã khiến nhiều chủ xe cảm thấy băn khoăn. Thực tế cho thấy, nhiều tài xế thường có thói quen nhìn vào thời hạn đăng kiểm trên tem dán, với mẫu tem mới, nếu không chú ý và lưu lại ngày hết hạn, ô tô rất dễ bị quá hạn đăng kiểm.

Theo quy định hiện tại, ô tô dù chỉ quá hạn đăng kiểm một ngày cũng có thể bị phạt.

Do đó, để tránh bị phạt, chủ sở hữu phương tiện nên thường xuyên tra cứu thông tin trên hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Cách tra cứu giấy đăng kiểm điện tử mới nhất 2026

Cụ thể, để biết chính xác ngày hết hạn đăng kiểm, bạn hãy truy cập vào website chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại https://gcndangkiem.vr.org.vn/.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần nhập biển số theo định dạng tương ứng, ví dụ 29A01234T, trong đó T là màu biển (trắng), nếu màu xanh thì ghi là X và V là vàng. Lưu ý, các mục có dấu * là quan trọng, không được bỏ trống, đơn cử như 6 số cuối của số khung, loại phương tiện… Sau đó nhấn Tra cứu.

Tra cứu giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử mới nhất 2026. Ảnh: TIỂU MINH

Hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu liên quan đến lần kiểm định gần nhất và mốc thời gian hết hạn tương ứng. Cách tra cứu này sẽ giúp người dân chủ động theo dõi thời điểm cần đưa xe đi đăng kiểm lại, tránh tình trạng quá hạn mà không biết.

Thông tin giấy đăng kiểm điện tử 2026. Ảnh: TIỂU MINH

