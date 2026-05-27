Thông tin quan trọng liên quan đến sổ đỏ mà người dùng VNeID cần biết

(PLO)- Những cuộc gọi lừa đảo tự xưng là cán bộ địa chính đang xuất hiện ngày càng nhiều, yêu cầu người dân cập nhật hoặc tích hợp sổ đỏ vào VNeID.

Chiêu lừa mới liên quan đến sổ đỏ trên VNeID

Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới, liên quan đến việc yêu cầu người dân tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ hồng, sổ đỏ) lên ứng dụng VNeID nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đầu tiên, kẻ gian sẽ gọi điện và tự nhận là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ hành chính hoặc công an địa phương. Sau đó thông báo sổ đỏ của người dân đang gặp lỗi dữ liệu, sai lệch thông tin hoặc cần đồng bộ khẩn cấp theo quy định mới.

Để tạo cảm giác cấp bách, các đối tượng thường hướng dẫn nhiều bước rườm rà khiến người nghe khó theo dõi. Khi nạn nhân bắt đầu lúng túng, kẻ gian sẽ đề nghị hỗ trợ từ xa thông qua Zalo hoặc các nền tảng nhắn tin khác. Sau đó, chúng sẽ gửi mã QR, liên kết hoặc các tệp tin lạ và yêu cầu người dùng cài đặt lên điện thoại.

Cẩn trọng chiêu lừa yêu cầu người dân tích hợp sổ đỏ vào VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Các ứng dụng này có thể chứa mã độc và thường yêu cầu cung cấp rất nhiều quyền truy cập. Nếu người dùng đồng ý, kẻ gian có thể lấy được thông tin đăng nhập ngân hàng, mã OTP, thậm chí điều khiển điện thoại từ xa để chuyển tiền mà chủ tài khoản không hề hay biết.

Cơ quan công an nhấn mạnh hiện không có quy định yêu cầu người dân tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua điện thoại, Zalo hoặc các đường link được gửi riêng. Các thủ tục liên quan đến đất đai và định danh điện tử chỉ được thực hiện thông qua kênh chính thức.

Nếu nhận được cuộc gọi yêu cầu cập nhật sổ đỏ trên VNeID, người dân không nên quét mã QR, không cài ứng dụng ngoài kho ứng dụng chính thức và tuyệt đối không cung cấp mã OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng. Trường hợp nghi ngờ điện thoại đã bị cài mã độc, cần ngắt kết nối internet ngay, đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng và liên hệ ngân hàng để khóa giao dịch khẩn cấp.

Cách tích hợp sổ đỏ vào VNeID

Đầu tiên, bạn hãy cập nhật VNeID lên phiên bản mới nhất rồi đăng nhập vào ứng dụng. Sau đó mở mục Dịch vụ khác, chọn Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước, nhấn Tạo mới và chọn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đăng nhập ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, ứng dụng sẽ tự động điền một số thông tin cơ bản như họ tên và số định danh cá nhân. Người dùng cần bổ sung số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất và tải lên hình ảnh hoặc tài liệu liên quan đến sổ đỏ. Nếu thực hiện kê khai hộ người khác, hệ thống sẽ yêu cầu nhập thêm thông tin người đứng tên và lý do kê khai.

Thêm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau khi kiểm tra lại nội dung, người dùng chỉ cần xác nhận thông tin và gửi yêu cầu. Dữ liệu sau đó sẽ được chuyển đến cơ quan quản lý để đối chiếu và xử lý.

