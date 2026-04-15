Cách xác thực thông tin thuê bao trên ứng dụng VNeID từ hôm nay

(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân có thể chủ động xác thực thông tin thuê bao di động theo quy định mới trên ứng dụng VNeID, có hiệu lực từ hôm nay 15-4-2026.

Theo thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ KH&CN (hiệu lực từ ngày 15-4-2026), việc xác thực thông tin thuê bao di động là quy định bắt buộc nhằm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu người dùng thuê bao di động, đồng thời góp phần hạn chế SIM rác, ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao.

Cụ thể, người dùng cần kiểm tra các số điện thoại đứng tên mình trên ứng dụng VNeID và xác nhận lại nếu thông tin đầy đủ. Ngược lại, các trường hợp đăng ký SIM mới, sử dụng giấy tờ cũ hoặc thay đổi thiết bị sẽ được yêu cầu bổ sung thông tin, trong đó có xác thực sinh trắc học (khuôn mặt) theo quy định.

Người dùng cần xác thực thông tin thuê bao theo yêu cầu của nhà mạng để tránh bị ảnh hưởng đến quá trình sử dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

Xác thực thông tin thuê bao từ 15-4, người dùng cần biết để tránh mất quyền lợi (PLO)- Những thuê bao chưa xác thực hoặc thông tin không trùng khớp, nếu không cập nhật theo yêu cầu, sẽ bị khóa một chiều, sau đó khóa hai chiều và có thể bị thu hồi số.

Cách xác thực thông tin thuê bao trên ứng dụng VNeID

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store. Lưu ý, người dùng không nên cài đặt ứng dụng thông qua liên kết lạ hoặc file APK để tránh bị mất dữ liệu.

- Bước 2: Tại giao diện chính, bạn chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản tương ứng (số căn cước và mật khẩu).

Cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tiếp theo, người dùng hãy tìm đến mục Ví giấy tờ - Số điện thoại, nhập passcode hoặc vân tay để xác thực lại. Tại đây, ứng dụng sẽ liệt kê toàn bộ các số điện thoại được đăng ký bằng thông tin cá nhân của bạn. Lưu ý, nếu thông tin không hiển thị, bạn hãy thử kiểm tra lại sau.

- Bước 4: Nếu đó là số điện thoại đang sử dụng và thuộc sở hữu cá nhân, bạn chỉ cần chọn Đang sử dụng số thuê bao và nhấn Xác nhận. Ngược lại, đối với các số lạ, không rõ nguồn gốc hoặc không còn sử dụng, người dùng chỉ cần chọn Không sử dụng số thuê bao.

Xác thực thông tin thuê bao trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, nếu nhận được tin nhắn từ nhà mạng yêu cầu xác thực thông tin thuê bao, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn để bổ sung giấy tờ tương ứng. Việc này có thể thực hiện tại nhà thông qua các ứng dụng của nhà mạng, VNeID hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch để được hỗ trợ.

Nhà mạng sẽ gửi thông báo yêu cầu cập nhật trong vòng 30 ngày. Nếu không thực hiện, thuê bao sẽ bị tạm dừng dịch vụ một chiều, sau đó là hai chiều và có thể bị thu hồi SIM nếu tiếp tục không bổ sung thông tin.

Không cần xác thực thông tin thuê bao nếu nhận được tin nhắn này. Ảnh: MINH HOÀNG

Với phần lớn người dùng đã xác thực đầy đủ trước đó, việc cần làm chỉ dừng ở mức kiểm tra và xác nhận thông tin trên ứng dụng. Những trường hợp phải bổ sung sinh trắc học chủ yếu rơi vào nhóm dữ liệu cũ, chưa đồng bộ hoặc có thay đổi trong quá trình sử dụng.

Cần làm gì khi không thể đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID? (PLO)- Việc đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID hoặc cổng dịch vụ công ngày càng phổ biến, giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

Người dùng VNeID cần đặc biệt lưu ý vấn đề này (PLO)- Mới đây, cơ quan Công an đã phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến ứng dụng VNeID.

Từ 1-4-2026, quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý (PLO)- Một quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4-2026, cho phép người dân gửi hình ảnh, video vi phạm giao thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID.