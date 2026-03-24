SIM điện thoại sẽ không an toàn cho đến khi bạn làm điều này

(PLO)- Thẻ SIM không chỉ dùng để nghe gọi mà còn liên quan trực tiếp đến nhiều dịch vụ như ngân hàng, email hay mã xác thực. Do đó, khi số điện thoại bị chiếm quyền, các tài khoản quan trọng cũng sẽ bị xâm nhập.

Hoán đổi SIM là gì?

Hoán đổi SIM (hay còn gọi là SIM swapping) không phải là hình thức tấn công vào điện thoại, thay vào đó, kẻ gian sẽ khai thác quy trình cấp lại SIM của nhà mạng.

Hoán đổi SIM là hình thức tấn công tương đối tinh vi. Ảnh minh họa: AI

Đầu tiên kẻ gian sẽ thu thập thông tin cá nhân của chủ thuê bao thông qua mạng xã hội, các vụ rò rỉ hoặc những cuộc gọi lừa đảo. Chỉ cần có đủ họ tên, ngày sinh, địa chỉ hoặc một vài thông tin liên quan đến thuê bao, chúng có thể liên hệ tổng đài hoặc đến điểm giao dịch để yêu cầu cấp lại SIM vì lý do làm mất hoặc hư thẻ.

Khi yêu cầu được chấp nhận, nhà mạng sẽ phát hành một SIM mới mang số điện thoại của nạn nhân. Ngay thời điểm SIM mới được kích hoạt, SIM cũ trên điện thoại của người dùng sẽ mất sóng. Từ đó, toàn bộ cuộc gọi và tin nhắn gửi đến số điện thoại đều chuyển sang thẻ SIM mới mà kẻ gian đang giữ.

Làm thế nào để bảo vệ thẻ SIM?

Cách đơn giản nhất là thiết lập mã PIN cho thẻ SIM. Khi kích hoạt, mỗi lần SIM được lắp vào thiết bị mới hoặc khởi động lại máy, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã PIN trước khi cho phép sử dụng. Điều này giúp hạn chế nguy cơ bị khai thác nếu SIM rơi vào tay người khác.

Mã PIN SIM thường là một dãy số ngắn, tương tự mã khóa màn hình. Tuy nhiên, người dùng không nên đặt trùng với các mã bảo mật khác để tránh bị suy đoán.

Trong trường hợp nhập sai mã PIN nhiều lần, SIM có thể bị khóa và cần đến mã PUK từ nhà mạng để mở lại, nên việc ghi nhớ hoặc lưu trữ an toàn là cần thiết.

Việc thiết lập mã PIN SIM có thể thực hiện trực tiếp trong phần cài đặt trên điện thoại. Trên Android, tùy chọn này thường nằm trong mục bảo mật hoặc quyền riêng tư, cho phép bật khóa SIM và đặt mã PIN mới.

Với iPhone, người dùng có thể vào phần cài đặt di động, bật mã PIN SIM và nhập mã theo hướng dẫn. Một số trường hợp cần nhập mã mặc định do nhà mạng cung cấp trước khi thay đổi sang mã cá nhân.

Đặt mã PIN cho thẻ SIM cũng là một cách để ngăn chặn việc hoán đổi SIM. Ảnh: TIỂU MINH

Nhìn chung, việc thiết lập chỉ mất vài phút, nhưng có thể giúp giảm đáng kể rủi ro liên quan đến tài khoản và thông tin quan trọng gắn liền với số điện thoại.

