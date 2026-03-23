5 mẫu smartphone có thời lượng pin tốt nhất năm 2026

(PLO)- Thời lượng pin vẫn là yếu tố khiến nhiều người cân nhắc khi chọn mua smartphone, đặc biệt với những ai có nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày.

Tuy nhiên, dung lượng pin không phải là tất cả. Một chiếc smartphone có pin lớn chưa chắc dùng lâu hơn thiết bị khác nếu phần cứng và phần mềm không được tối ưu tốt.

Thực tế, thời gian sử dụng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước màn hình, độ phân giải, tần số quét, vi xử lý, kết nối mạng hay cách hệ điều hành quản lý năng lượng. Đây cũng là lý do có những mẫu Android pin lớn nhưng thời lượng thực tế lại không vượt trội so với iPhone. Do đó, các bài thử nghiệm từ những trang công nghệ độc lập như GSMArena, PhoneArena hay ZDNET thường được xem là cơ sở tham khảo đáng tin cậy hơn so với thông số do nhà sản xuất công bố.

Dựa trên dữ liệu thử nghiệm từ nhiều nguồn, dưới đây là một số mẫu smartphone có thời lượng pin vượt trội so với mặt bằng chung.

Hàng trăm triệu người dùng iPhone đang gặp rủi ro (PLO)- Lỗ hổng này thậm chí không yêu cầu nạn nhân phải tải bất cứ thứ gì xuống iPhone của mình.

Realme P4 Power

Realme P4 Power là cái tên gây chú ý khi sở hữu viên pin lên đến 10.001 mAh, một con số hiếm thấy trên smartphone hiện nay. Theo đánh giá từ GSMArena, thiết bị có thể đạt hơn 25 giờ sử dụng hỗn hợp.

Cụ thể, thời gian gọi điện có thể vượt 60 giờ, lướt web gần 25 giờ và xem video hơn 34 giờ. Một số trải nghiệm thực tế cho thấy máy có thể dùng hơn ba ngày sau mỗi lần sạc, thậm chí kéo dài nhiều ngày nếu chỉ ở chế độ chờ. Bên cạnh đó, máy còn hỗ trợ sạc nhanh 80 W và sạc ngược, phù hợp cho nhu cầu sử dụng dài ngày.

OnePlus 15

Ở phân khúc cao cấp, OnePlus 15 cũng được đánh giá cao nhờ viên pin silicon-carbon dung lượng 7.300 mAh. Công nghệ pin mới giúp tăng dung lượng mà không làm máy quá dày.

Trong các bài test của GSMArena, thiết bị đạt hơn 23 giờ sử dụng hỗn hợp, với thời gian lướt web và xem video đều trên 20 giờ. Các thử nghiệm khác từ PhoneArena hay Notebookcheck cũng cho kết quả tương tự, cho thấy khả năng duy trì pin ổn định trong nhiều tình huống sử dụng khác nhau. Ngoài pin, máy còn được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và chính sách cập nhật phần mềm dài hạn.

Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Pro cũng là một lựa chọn đáng chú ý với viên pin 7.500 mAh, cao hơn đáng kể so với nhiều flagship hiện nay. Thiết bị đạt gần 22 giờ sử dụng hỗn hợp theo GSMArena, cùng thời gian lướt web và xem video đều ở mức cao.

Ngoài ra, máy còn hỗ trợ sạc nhanh 80 W, sạc không dây 50 W và sạc ngược, giúp linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng. Đây là xu hướng chung của các flagship năm nay, khi dung lượng pin được đẩy lên cao hơn nhưng vẫn giữ thiết kế gọn.

Motorola Moto G Play (2026)

Ở phân khúc phổ thông, Motorola Moto G Play (2026) cho thấy thời lượng pin không chỉ phụ thuộc vào dung lượng. Dù chỉ trang bị pin 5.200 mAh và sử dụng công nghệ lithium-ion truyền thống, thiết bị vẫn đạt thời gian sử dụng khá dài trong các bài test.

Nguyên nhân đến từ cấu hình tiết kiệm năng lượng và màn hình độ phân giải thấp hơn, giúp giảm tiêu thụ điện. Đây là lựa chọn phù hợp với người dùng cơ bản, không cần cấu hình quá cao nhưng vẫn ưu tiên pin bền.

Nubia Redmagic 11 Pro

Trong khi đó, Nubia Redmagic 11 Pro hướng đến người dùng chơi game với viên pin 7.500 mAh và hệ thống tản nhiệt chủ động. Theo các bài thử nghiệm, thiết bị có thể duy trì thời gian sử dụng dài khi chơi game hoặc xử lý tác vụ nặng, nhờ khả năng kiểm soát nhiệt tốt. Điều này giúp hạn chế tình trạng hao pin nhanh khi thiết bị phải hoạt động ở hiệu suất cao trong thời gian dài.

Nhìn chung, các mẫu smartphone năm 2026 cho thấy xu hướng tăng dung lượng pin, đặc biệt với công nghệ silicon-carbon. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn nằm ở cách tối ưu tổng thể giữa phần cứng và phần mềm. Do đó, việc tham khảo các bài test thực tế từ nhiều nguồn vẫn là cách đáng tin cậy để đánh giá đúng thời lượng pin, thay vì chỉ dựa vào thông số trên giấy.

10 thay đổi đáng chú ý sắp có trên iPhone của bạnInfographic (PLO)- iOS 26.4 cho thấy Apple tiếp tục điều chỉnh trải nghiệm của người dùng iPhone, tập trung vào những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực.

Tin buồn dành cho người dùng điện thoại Android (PLO)- Người dùng điện thoại Android có thể phải chờ đến 24 giờ trước khi được phép cài file APK từ nguồn không xác minh.