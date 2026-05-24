Tin vui mới nhất dành cho người dùng iPhone và Samsung

(PLO)- Cuộc đua giữa iPhone và Galaxy trong thời gian tới có thể không còn chỉ xoay quanh camera hay cấu hình, khi cả hai công ty đang theo đuổi những hướng phát triển mới.

Trong vài năm gần đây, các bản nâng cấp trên smartphone chủ yếu tập trung vào camera, bộ xử lý, thời lượng pin hoặc bổ sung thêm các tính năng AI. Dù những thay đổi này giúp cải thiện trải nghiệm, nhưng phần lớn vẫn chỉ là những nâng cấp nhỏ, không tạo ra quá nhiều khác biệt lớn về thiết kế hoặc cách sử dụng.

Theo PhoneArena, Apple có thể sẽ mang đến nhiều thay đổi mới cho dòng iPhone thế hệ tiếp theo khi hãng sắp kỉ niệm 20 năm ra mắt iPhone. Nhiều thông tin rò rỉ gần đây cho thấy công ty sẽ điều chỉnh mạnh hơn về thiết kế phần cứng thay vì duy trì cách tiếp cận quen thuộc trong nhiều năm qua.

iPhone mới được cho là sẽ có nhiều thay đổi về thiết kế. Ảnh: TIỂU MINH

Ở phía Samsung, chiến lược phát triển cũng đang được mở rộng theo nhiều hướng khác nhau. Hãng không chỉ tập trung vào dòng Galaxy S mà còn tiếp tục đẩy mạnh điện thoại màn hình gập và các tính năng AI tích hợp trực tiếp trên thiết bị.

Điều này cũng cho thấy cuộc cạnh tranh giữa hai hãng đang dần thay đổi trọng tâm. Thay vì tập trung chủ yếu vào cấu hình hoặc thông số kỹ thuật, các sản phẩm trong tương lai nhiều khả năng sẽ hướng nhiều hơn đến trải nghiệm sử dụng và khả năng tích hợp các tính năng mới.

Hiện phần lớn thông tin vẫn dựa trên phân tích và các báo cáo xuất hiện gần đây. Tuy nhiên, nếu những thay đổi này được triển khai đúng hướng, thị trường smartphone trong 2 năm tới có thể sẽ xuất hiện nhiều thiết bị mới, mang lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn đáng kể.

