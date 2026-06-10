Xiaomi 17T Series ghi nhận lượng đặt trước tăng 40% tại Việt Nam sau một tuần mở bán

(PLO)- Xiaomi cho biết lượng đơn đặt trước của dòng 17T Series tại Việt Nam đã tăng 40% so với thế hệ tiền nhiệm chỉ sau một tuần ra mắt, cho thấy sức cạnh tranh ngày càng lớn của phân khúc smartphone cận cao cấp.

Kết quả này phản ánh một xu hướng đang diễn ra trên thị trường smartphone, khi người dùng ngày càng quan tâm đến những thiết bị có trải nghiệm tiệm cận dòng cao cấp nhưng vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận hơn.

Trong vài năm gần đây, phân khúc cận cao cấp liên tục trở thành điểm nóng cạnh tranh giữa các nhà sản xuất. Thay vì chi hơn 30 triệu đồng cho các mẫu flagship, nhiều người dùng đang chuyển sang những thiết bị có giá từ 15 đến 25 triệu đồng nhưng vẫn được trang bị camera tốt, hiệu năng mạnh và nhiều tính năng cao cấp.

Trên thế hệ mới, hãng tiếp tục tập trung vào camera khi trang bị hệ thống ống kính đồng phát triển cùng Leica. Đáng chú ý, cả Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro đều được tích hợp camera telephoto quang học 5x, tính năng vốn trước đây thường chỉ xuất hiện trên các mẫu smartphone cao cấp.

Bên cạnh khả năng zoom xa, Xiaomi còn bổ sung tính năng Leica Live Moment nhằm hỗ trợ ghi lại các khoảnh khắc chuyển động ngắn, phục vụ nhu cầu sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Ngoài camera, Xiaomi 17T Series cũng được nâng cấp về hiệu năng, thiết kế và các tùy chọn màu sắc mới. Đây là những yếu tố ngày càng được người dùng trẻ quan tâm bên cạnh cấu hình thuần túy.

Để duy trì sức hút sau giai đoạn đặt trước, Xiaomi tiếp tục kéo dài chương trình ưu đãi giảm trực tiếp 3,5 triệu đồng đến hết ngày 21-6. Người mua còn có thể tham gia chương trình thu cũ đổi mới với mức hỗ trợ lên đến 3 triệu đồng.

Hãng cũng áp dụng gói bảo hành Premium trong 24 tháng cho các thiết bị được kích hoạt trong thời gian từ ngày 29-5 đến 30-6. Ngoài ra, người dùng còn được hưởng một số quyền lợi như bảo hành màn hình rơi vỡ trong 6 tháng đầu, hỗ trợ bảo hành tại nhà ở một số địa phương và cung cấp máy dự phòng trong thời gian sửa chữa.

Tại Việt Nam, Xiaomi 17T có giá khởi điểm từ 20,09 triệu đồng, trong khi phiên bản Xiaomi 17T Pro có giá từ 23,99 triệu đồng trước ưu đãi. Sau khi áp dụng mức giảm trực tiếp 3,5 triệu đồng, giá bán thực tế của các phiên bản thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết.

Trong bối cảnh thị trường smartphone đang dần phục hồi và người dùng có xu hướng nâng cấp thiết bị để phục vụ nhu cầu chụp ảnh, quay video cũng như các tính năng AI, kết quả ban đầu của Xiaomi 17T Series cho thấy phân khúc cận cao cấp vẫn đang là một trong những khu vực sôi động nhất của thị trường di động hiện nay.

Camera Leica trên Xiaomi 17T có gì khiến nhiều người tò mò? (PLO)- Thay vì chỉ xem video đánh giá hay đọc thông số kỹ thuật, người tiêu dùng hiện nay thường muốn trực tiếp camera, hiệu năng và cảm giác cầm nắm trước khi quyết định nâng cấp điện thoại.

Xiaomi 17T Series chính thức ra mắt tại Việt Nam (PLO)- Nếu vài năm trước cuộc đua smartphone xoay quanh vi xử lý và tốc độ sạc, thì hiện nay khả năng chụp ảnh và quay video mới là thứ thu hút sự chú ý của người dùng.