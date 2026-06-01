Camera Leica trên Xiaomi 17T có gì khiến nhiều người tò mò?

(PLO)- Thay vì chỉ xem video đánh giá hay đọc thông số kỹ thuật, người tiêu dùng hiện nay thường muốn trực tiếp camera, hiệu năng và cảm giác cầm nắm trước khi quyết định nâng cấp điện thoại.

Mỗi khi một mẫu smartphone mới ra mắt, mạng xã hội lại xuất hiện hàng loạt video đánh giá, so sánh cấu hình và thử nghiệm hiệu năng. Tuy nhiên, với nhiều người dùng, bao nhiêu đó là vẫn chưa đủ để đưa ra quyết định mua sắm.

Xu hướng trải nghiệm thực tế trước khi "xuống tiền" đang ngày càng phổ biến hơn, đặc biệt ở phân khúc smartphone tầm trung, cao cấp có giá từ vài chục triệu đồng. Người dùng không chỉ muốn biết máy mạnh đến đâu mà còn quan tâm camera chụp thực tế như thế nào, cảm giác cầm nắm có thoải mái hay không, màn hình hiển thị ra sao trong điều kiện sử dụng hằng ngày.

Đó cũng là lý do các sự kiện trải nghiệm sản phẩm đang thu hút nhiều sự quan tâm hơn trước. Vừa qua, Di Động Việt đã tổ chức buổi trải nghiệm Xiaomi 17T Series tại TP.HCM, cho phép khách tham dự trực tiếp sử dụng thiết bị thay vì chỉ theo dõi thông tin qua các bài đánh giá hoặc livestream.

Buổi trải nghiệm Xiaomi 17T Series tại Di Động Việt.

Tại sự kiện, người tham gia được thử nghiệm hiệu năng, hệ thống camera Leica và các tính năng chụp ảnh trên thiết bị. Một số KOL công nghệ cũng chia sẻ góc nhìn về khả năng xử lý và trải nghiệm quay chụp trong các tình huống sử dụng hằng ngày.

Theo đại diện Di Động Việt, chất lượng camera và khả năng quay chụp đang là những yếu tố được khách hàng trẻ quan tâm nhiều nhất khi chọn mua smartphone. Đây cũng là lý do hệ thống tập trung xây dựng các khu vực trải nghiệm thực tế thay vì chỉ giới thiệu cấu hình sản phẩm.

Xiaomi 17T Series được mở bán với hai phiên bản gồm Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro. Máy được trang bị hệ thống camera Leica, camera telephoto 5x hỗ trợ zoom AI lên đến 120x.

Phiên bản Pro sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500, trong khi bản tiêu chuẩn được trang bị Dimensity 8500 Ultra. Thiết bị còn sở hữu pin silicon-carbon dung lượng lên đến 7.000 mAh và màn hình có tần số quét tối đa 144 Hz.

Hiện tại bộ đôi này đang được mở bán sớm từ nay đến hết ngày 7-6 tại Di Động Việt cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Xiaomi 17T series ra mắt với 2 phiên bản 17T (12/512 GB) và Xiaomi 17T Pro (12/512 GB), có mức giá lần lượt 20,99 triệu đồng và 24,99 triệu đồng.

Thực tế, khi khoảng cách về cấu hình giữa các mẫu smartphone ngày càng thu hẹp, trải nghiệm sử dụng đang trở thành yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định mua sắm. Điều này cũng lý giải vì sao các hoạt động dùng thử sản phẩm trước khi mở bán ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên thị trường.

