(PLO)- Tin công nghệ 21-11 sẽ có các nội dung như Xiaomi giữ Top 2 thị phần smartphone tại Việt Nam, One UI 8.5 bổ sung tính năng chống trộm nâng cao, 5 dấu hiệu cho thấy bạn nên cập nhật Chrome ngay lập tức.

1. Xiaomi giữ Top 2 thị phần smartphone tại Việt Nam

Báo cáo mới nhất từ Omdia cho thấy, trong Quý III năm 2025, thương hiệu này chiếm 19% thị phần phân phối, giữ Top 2 trong nước và đứng Top 3 toàn cầu với 14% thị phần, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả đáng chú ý khi phần lớn các hãng khác đều ghi nhận mức giảm doanh số do sức mua yếu và cạnh tranh khốc liệt.

Tin công nghệ 21-11: Thị phần smartphone toàn cầu trong Quý 3 năm 2025. Ảnh: Omdia

Chiến lược sản phẩm đa phân khúc đã giúp Xiaomi duy trì đà tăng trưởng. Redmi Note 14 Series dẫn đầu phân khúc tầm trung, trong khi Redmi 15 tạo sức hút tại phân khúc phổ thông nhờ pin 7.000 mAh và công nghệ Silicon-Carbon, vốn trước đây chỉ xuất hiện ở các dòng cao cấp.

Ở phân khúc cận cao cấp, Xiaomi 15T Series mang trải nghiệm tương tự flagship xuống mức giá dưới 20 triệu đồng, với hệ thống camera Leica Summilux và ống kính telephoto 5x Pro, hiệu năng ổn định cùng thiết kế màu Vàng Hồng và Vàng Mocha, đạt mức tăng trưởng 150% so với thế hệ trước.

Quý III năm 2025 cũng chứng kiến làn sóng ra mắt sản phẩm mới và đẩy mạnh truyền thông từ nhiều thương hiệu. Xiaomi tận dụng thời điểm này để củng cố hệ thống bán lẻ, giới thiệu sản phẩm trải dài từ phổ thông đến cận cao cấp, đồng thời nhấn mạnh khả năng cạnh tranh trong mọi phân khúc giá.

Chiến lược này giúp thương hiệu duy trì sự hiện diện ổn định, thu hút khách hàng mới và giữ chân người dùng hiện có, ngay cả khi thị trường chung đang dần bão hòa.

Tin công nghệ 21-11: Xiaomi giữ Top 2 thị phần smartphone tại Việt Nam.

Cách làm lại thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân có thể dễ dàng làm thẻ căn cước thông qua ứng dụng VNeID trong trường hợp thẻ bị mất hoặc hư hỏng.

2. One UI 8.5 bổ sung tính năng chống trộm nâng cao

Samsung chuẩn bị ra mắt bản cập nhật One UI 8.5, hứa hẹn nâng cấp đáng kể khả năng bảo mật cho các thiết bị Galaxy, bao gồm cả điện thoại và máy tính bảng.

Một trong những điểm nổi bật của One UI 8.5 là tính năng Kiểm tra Danh tính được mở rộng. Người dùng sẽ phải xác thực bằng sinh trắc học, như vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt, trước khi truy cập vào các cài đặt quan trọng hoặc các tính năng nhạy cảm.

Bên cạnh đó, One UI 8.5 còn được trang bị nhiều công cụ bảo vệ bổ sung, đơn cử như chuyển tài khoản Samsung qua Smart Switch để ngăn kẻ trộm, tính năng Auto Blocker giúp chặn cài đặt ứng dụng trái phép, hạn chế kết nối USB để ngăn sao chép dữ liệu trái phép…

Người dùng cần kích hoạt thủ công tính năng Kiểm tra Danh tính trong Cài đặt - Bảo mật và quyền riêng tư - Bảo vệ thiết bị bị mất - Bảo vệ chống trộm.

Ngoài cải tiến bảo mật, One UI 8.5 cũng nâng cấp trải nghiệm người dùng trên các thiết bị gập với giao diện trực quan hơn.

Tin công nghệ 21-11: One UI 8.5 bổ sung tính năng chống trộm nâng cao. Ảnh: Sammyfan

3. 5 dấu hiệu cho thấy bạn nên cập nhật Chrome ngay lập tức

Google Chrome là trình duyệt phổ biến nhất thế giới, nhưng không phải ai cũng thường xuyên cập nhật phiên bản mới.

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là tốc độ tải trang giảm rõ rệt.

Bên cạnh đó, trình duyệt liên tục bị treo, sập hoặc đóng mà không báo trước cũng là cảnh báo quan trọng. Các phiên bản cũ thường tồn tại lỗi về bộ nhớ và hiệu suất, khiến việc mở nhiều tab, phát trực tuyến hay duyệt web gặp gián đoạn.

Phiên bản Chrome lỗi thời không có những tính năng bảo vệ mới, dễ trở thành mục tiêu của phần mềm độc hại và lừa đảo trực tuyến. Đồng thời, các tiện ích mở rộng yêu thích có thể ngừng hoạt động hoặc phản hồi chậm vì không được tối ưu cho phiên bản trình duyệt cũ.

Cuối cùng, dấu hiệu rõ ràng nhất chính là biểu tượng cập nhật xuất hiện ở góc phải trình duyệt.

Để cập nhật Chrome, bạn hãy mở trình duyệt, gõ vào thanh địa chỉ dòng lệnh chrome://settings/help, chờ một lát để quá trình tải về hoàn tất, sau đó nhấn Relaunch để khởi động lại trình duyệt.

Tin công nghệ 21-11: Cập nhật trình duyệt Chrome thường xuyên sẽ giúp người dùng an toàn hơn.

Google ra mắt trình tạo hình ảnh AI Nano Banana Pro (PLO)- Mới đây, Google đã chính thức trình làng Nano Banana Pro, hỗ trợ người dùng tạo poster, tài liệu minh họa, đồ họa và văn bản chính xác hơn.