Tin công nghệ 15-12: Doanh nghiệp Việt đi tìm cách ‘kể chuyện’ mới

1. Doanh nghiệp Việt đi tìm cách ‘kể chuyện’ mới

Không chỉ dừng ở việc truyền tải thông điệp marketing, ngày càng có nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam bắt đầu xây dựng các nền tảng nội dung riêng như một phần trong chiến lược chuyển đổi truyền thông. Mới đây, PNJ đã ra mắt nền tảng “Sống Đẹp”, cho thấy xu hướng doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào không gian nội dung số, nơi câu chuyện thương hiệu được kể thông qua nhiều chủ thể khác nhau.

Theo đó, “Sống Đẹp” được định hướng như một nền tảng tổng hợp nội dung xoay quanh đời sống, các mối quan hệ xã hội và giá trị cộng đồng. Thay vì tập trung vào sản phẩm, nền tảng này khai thác các câu chuyện mang tính trải nghiệm, được phân phối qua nhiều định dạng nội dung số và kênh truyền thông khác nhau.

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, đại diện PNJ, cho biết doanh nghiệp đã nhiều năm triển khai các chiến dịch truyền thông gắn với giá trị xã hội. Tuy nhiên, điểm mới của “Sống Đẹp” nằm ở cách tiếp cận. Thay vì doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm sản xuất nội dung, PNJ chủ động mở nền tảng để nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung cùng tham gia, tạo nên mạng lưới đồng sáng tạo.

Ở góc độ công nghệ truyền thông, mô hình này phản ánh sự dịch chuyển từ truyền thông một chiều sang hệ sinh thái nội dung phân tán, nơi thương hiệu đóng vai trò hạ tầng và điều phối. Nội dung không còn được xây dựng theo chiến dịch ngắn hạn, mà phát triển liên tục, dựa trên sự tương tác giữa cộng đồng sáng tạo và công chúng.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng “miễn nhiễm” với quảng cáo trực diện, việc doanh nghiệp đầu tư nền tảng nội dung riêng cho thấy nỗ lực tìm cách kết nối với người dùng bằng trải nghiệm và câu chuyện, thay vì thông điệp bán hàng. Đây cũng là bài toán mà nhiều thương hiệu đang thử nghiệm hiện nay.

2. FPT Shop mở rộng mảng giải pháp Apple

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, thiết bị đầu cuối như smartphone, tablet hay laptop không còn chỉ là công cụ làm việc cá nhân, mà dần trở thành một phần của hạ tầng công nghệ doanh nghiệp. Việc quản lý, bảo mật và vận hành các thiết bị này đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, đặc biệt với các tổ chức có quy mô lớn.

Mới đây, FPT Shop đã chính thức gia nhập Apple Partner Network với vai trò Apple Business Partner, qua đó mở rộng triển khai các giải pháp Apple dành cho khối doanh nghiệp và giáo dục tại Việt Nam

Đây được xem là bước đi cho thấy định hướng dịch chuyển của hệ thống bán lẻ này, từ phân phối sản phẩm sang cung cấp các giải pháp công nghệ cho khách hàng tổ chức.

Trong thực tế, mô hình làm việc linh hoạt, học tập kết hợp trực tuyến khiến nhu cầu quản lý thiết bị tập trung ngày càng rõ rệt. Các nền tảng như Apple Business Management, hay các giải pháp MDM đa nền tảng được nhiều tổ chức lựa chọn nhằm giảm rủi ro bảo mật và chi phí vận hành hệ thống.

Ở góc độ thị trường, việc các đơn vị bán lẻ công nghệ mở rộng sang mảng giải pháp cho doanh nghiệp phản ánh xu hướng chuẩn hóa hạ tầng thiết bị tại Việt Nam. Thay vì tự triển khai rời rạc, nhiều tổ chức tìm đến các đối tác có sẵn năng lực tích hợp thiết bị, phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong dài hạn.

3. Anh đề xuất Apple và Google chặn ảnh nhạy cảm

Chính phủ Anh đang xem xét một đề xuất mới có thể tác động trực tiếp đến cách iPhone và điện thoại Android vận hành, đặc biệt liên quan đến việc chụp, gửi và hiển thị hình ảnh nhạy cảm.

Theo đó, Apple và Google có thể bị yêu cầu ngăn các tính năng liên quan đến ảnh khỏa thân nếu người dùng chưa xác minh đủ 18 tuổi.

Đề xuất này nằm trong nỗ lực mở rộng khung quản lý an toàn trực tuyến, với mục tiêu bảo vệ trẻ vị thành niên trước nguy cơ tiếp cận hoặc phát tán nội dung không phù hợp thông qua smartphone. Thay vì chỉ kiểm soát ở cấp ứng dụng hay nền tảng mạng xã hội, chính phủ Anh muốn đưa trách nhiệm lên chính hệ điều hành.

Nếu được thông qua, iOS và Android có thể phải tích hợp cơ chế xác minh độ tuổi ở cấp độ hệ thống. Khi người dùng chưa xác nhận là người trưởng thành, các chức năng như chụp ảnh nhạy cảm, gửi qua tin nhắn hoặc hiển thị trong thư viện ảnh có thể bị hạn chế hoặc chặn hoàn toàn.

Hiện tại, đề xuất vẫn đang trong giai đoạn thảo luận. Tuy nhiên, nếu được triển khai, đây có thể trở thành tiền lệ quan trọng, buộc các nền tảng di động toàn cầu phải điều chỉnh cách thiết kế hệ điều hành để đáp ứng yêu cầu quản lý nội dung ngày càng chặt chẽ từ các chính phủ.

4. Vì sao giá xe mới vẫn cao dù thị trường đã hạ nhiệt?

Giá ô tô mới tại Mỹ vẫn đang duy trì ở mức cao, bất chấp việc chuỗi cung ứng toàn cầu đã ổn định hơn so với giai đoạn khủng hoảng trước đây.

Theo phân tích, mức giá trung bình của một chiếc xe mới tại Mỹ hiện tiệm cận 50.000 USD, phản ánh nhiều yếu tố cấu trúc thay vì chỉ là vấn đề thiếu linh kiện.

Một trong những nguyên nhân lớn đến từ việc xe ngày nay được tích hợp ngày càng nhiều công nghệ. Các hệ thống hỗ trợ lái, màn hình lớn, kết nối thông minh và phần mềm điều khiển nâng cao khiến chi phí sản xuất tăng đáng kể. Người tiêu dùng, trong nhiều trường hợp, buộc phải mua các phiên bản cao cấp hơn vì những cấu hình cơ bản dần biến mất.

Bên cạnh đó, hành vi tiêu dùng cũng góp phần giữ giá xe ở mức cao. Sau giai đoạn khan hiếm, nhiều người đã quen với việc chờ đợi và chấp nhận giá cao hơn để có xe sớm. Điều này làm giảm áp lực buộc các hãng phải hạ giá mạnh, ngay cả khi nguồn cung đã cải thiện.

Ngoài ra, chi phí lao động, logistics và lãi suất vay mua xe vẫn ở mức cao, khiến tổng chi phí sở hữu ô tô tăng lên. Các hãng xe cũng đang ưu tiên lợi nhuận trên mỗi xe thay vì chạy theo doanh số bằng mọi giá.

