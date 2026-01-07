Nhà máy Hyundai có thể sớm thay thế công nhân bằng robot

Chương trình 60 Minutes vừa giới thiệu về robot hình người Atlas của Boston Dynamics. Đây là mẫu robot đang được thử nghiệm ngoài phòng thí nghiệm tại một nhà máy sản xuất ô tô Hyundai thực tế.

Hyundai sở hữu Boston Dynamics nên việc tích hợp robot vào các cơ sở của họ không quá bất ngờ. Ảnh: iStock.



Chương trình đã giới thiệu nhà máy sản xuất khổng lồ của Tập đoàn Hyundai nằm bên ngoài Savannah, Georgia. Hiện tại, nhà máy đang sử dụng hơn 1.000 robot sản xuất và 1.500 công nhân. Tuy nhiên, con số này có thể sẽ thay đổi trong tương lai.

Hyundai sở hữu Boston Dynamics nên việc tích hợp robot vào các cơ sở của họ không quá bất ngờ. Điểm gây chú ý chính là cách hãng dự định sử dụng chúng trên dây chuyền.

Atlas là robot hình người cao 1,75 m, nặng khoảng 90 kg và chạy bằng điện. Nó sử dụng bộ xử lý Nvidia để cung cấp năng lượng cho bộ não trí tuệ nhân tạo.

Các robot được huấn luyện bằng kính thực tế ảo với con người điều khiển chuyển động từ xa. Chúng cũng được dạy bởi những người mặc bộ đồ ghi hình chuyển động khi thực hiện nhiệm vụ. Các dữ liệu này sau đó được chuyển đổi thành mô phỏng kỹ thuật số.

Atlas có thể hoạt động tốt trong điều kiện nhiệt độ cao và những môi trường nguy hiểm với con người. Nó có thể thực hiện các công việc lặp đi lặp lại, nặng nhọc trên dây chuyền lắp ráp. Nếu Atlas được triển khai, con người sẽ chỉ còn đảm nhận nhiệm vụ giám sát, bảo trì và lập trình.

Về những lo ngại dựa trên khoa học viễn tưởng, Giám đốc điều hành Boston Dynamics, ông Robert Playter phản bác. Ông cho rằng robot cần rất nhiều nỗ lực để học các nhiệm vụ cơ bản, nên việc "nổi loạn" sẽ không xảy ra sớm.

Mặc dù robot đang có được "khả năng nhận thức thông thường" thông qua AI, việc tích hợp hoàn toàn vẫn còn nhiều năm nữa. "Quá trình này chưa thể diễn ra ngay lập tức", ông Playter khẳng định.

Hyundai, Kia nâng cấp an ninh sau làn sóng trộm cắp xe tại Mỹ (PLO)- 36 tổng chưởng lý tại Mỹ vừa đạt thỏa thuận dàn xếp với Hyundai và Kia về việc bán xe có hệ thống an ninh lỏng lẻo. Lỗi này khiến hàng triệu xe dễ bị trộm, gây hậu quả cho chính quyền và chủ sở hữu.

Trở về trang chủ PHƯƠNG LÊ