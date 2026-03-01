Iran rơi vào tình trạng gần như mất hoàn toàn kết nối internet

(PLO)- Dữ liệu giám sát mạng cho thấy Iran đang rơi vào tình trạng gần như mất kết nối internet trên toàn quốc, với lưu lượng truy cập giảm xuống mức rất thấp trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng.

Theo tổ chức giám sát internet độc lập NetBlocks, khả năng kết nối quốc gia của Iran đã giảm còn khoảng 4% so với mức bình thường, bắt đầu từ khoảng bắt đầu từ khoảng 14 giờ ngày 28-2 theo giờ Việt Nam. NetBlocks cho biết tình trạng này trùng với thời điểm Mỹ xác nhận triển khai các hoạt động quân sự quy mô lớn tại Iran trong khuôn khổ chiến dịch mang tên Epic Fury.

Dữ liệu của NetBlocks cho thấy lưu lượng truy cập internet của Iran giảm mạnh. Ảnh: NetBlocks

Cloudflare Radar, một công cụ theo dõi lưu lượng Internet toàn cầu theo thời gian thực, cũng ghi nhận tình trạng truy cập gần như bằng 0 tại nhiều khu vực trọng điểm, bao gồm Tehran, Fars, Isfahan, Alborz và Razavi Khorasan.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng từ bên ngoài. Nhiều khả năng việc ngắt kết nối là biện pháp do chính quyền thực hiện. Trước đó, nước này đã từng áp dụng các đợt hạn chế internet sau các cuộc biểu tình và bất ổn trong nước từ đầu tháng 1.

BBC cho biết họ từng kết nối ngắn hạn với các nguồn tin tại Iran thông qua mạng internet vệ tinh Starlink của SpaceX, nhưng chưa rõ khả năng truy cập này có được duy trì hay không.

Việc lưu lượng mạng giảm xuống mức rất thấp có thể đồng nghĩa chỉ còn các hệ thống của chính phủ và quân đội duy trì kết nối. Một số chuyên gia an ninh mạng nhận định, trong bối cảnh xung đột, việc cắt Internet có thể vừa nhằm kiểm soát thông tin, vừa là biện pháp phòng thủ để hạn chế nguy cơ tấn công mạng vào các hạ tầng quan trọng.

Giới quan sát cũng cảnh báo rằng các cuộc xung đột thường kéo theo làn sóng tấn công mạng gia tăng, không chỉ từ các quốc gia mà còn từ các nhóm tin tặc hoạt động vì mục đích chính trị. Diễn biến thực tế và tác động dài hạn của sự cố này vẫn đang được theo dõi.

