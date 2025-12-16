Điều gì xảy ra khi lưu lượng Internet toàn cầu tăng 19% trong năm 2025?

(PLO)- Báo cáo Year in Review 2025 do Cloudflare công bố cho thấy sự tăng trưởng mạnh về lưu lượng truy cập Internet, nhưng đi kèm theo đó là những thách thức về an ninh mạng.

Theo đó, lưu lượng truy cập Internet trong năm 2025 đã tăng 19% so với năm trước, điều này cho thấy nhu cầu kết nối trực tuyến vẫn tiếp tục mở rộng, bất chấp những biến động kinh tế và địa chính trị diễn ra trong năm qua.

Internet không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi cho giao tiếp, lao động và tiêu dùng trên phạm vi toàn cầu.

Đáng chú ý, đà tăng trưởng này không diễn ra đồng đều ngay từ đầu năm. Từ khoảng tháng 8-2025, lưu lượng truy cập bắt đầu tăng rõ rệt và duy trì ở mức cao cho đến cuối năm.

Ở một số khu vực đang phát triển, mức tăng thậm chí còn mang tính đột biến. Đơn cử như Botswana, lưu lượng truy cập Internet tại khu vực này đã tăng gần 300% so với đầu năm, chủ yếu đến từ việc mở rộng kết nối Internet vệ tinh, giúp nhiều người lần đầu tiếp cận Internet tốc độ cao.

Song song với sự bùng nổ về truy cập là những áp lực ngày càng lớn lên hệ thống an ninh mạng. Cloudflare cho biết khoảng 6% tổng lưu lượng đi qua mạng lưới của hãng trong năm 2025 bị đánh giá là độc hại hoặc tiềm ẩn rủi ro, buộc các cơ chế bảo vệ phải can thiệp. Con số này phản ánh thực tế rằng khi Internet mở rộng, bề mặt tấn công cũng ngày càng lớn hơn.

Đặc biệt, năm 2025 chứng kiến quy mô các cuộc tấn công DDoS tiếp tục mở rộng, với nhiều đợt tấn công có cường độ cao hơn các năm trước.

Theo Cloudflare, điều này phản ánh sự thay đổi trong cách các nhóm tấn công khai thác tài nguyên mạng, tận dụng hạ tầng đám mây và botnet quy mô lớn để gây gián đoạn dịch vụ.

Báo cáo cũng cho thấy Internet ngày càng nhạy cảm với các sự kiện ngoài đời thực. Những thời điểm bầu cử, bất ổn chính trị hoặc thiên tai tại một số quốc gia thường kéo theo việc hạn chế truy cập Internet, khiến lưu lượng sụt giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khi các biện pháp này được dỡ bỏ, mức truy cập thường phục hồi nhanh chóng, cho thấy vai trò không thể thay thế của Internet trong đời sống hiện đại.

Nhìn tổng thể, bức tranh Internet năm 2025 không chỉ là câu chuyện tăng trưởng về số lượng kết nối, mà còn là cuộc chạy đua giữa việc mở rộng hạ tầng và đảm bảo an toàn.

