Sẽ rất tiếc nếu bạn không biết 6 câu lệnh Gemini để tạo ảnh chân dung mùa Giáng sinh

(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn sẽ có ngay những bức ảnh Giáng sinh đẹp mắt để chia sẻ với bạn bè.

Cách tạo ảnh Giáng sinh bằng Gemini

Để bắt đầu, người dùng truy cập vào https://gemini.google.com/ hoặc ứng Gemini trên điện thoại, sau đó chọn mục Tạo hình ảnh.

Tạo ảnh chân dung bằng Gemini. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, bạn hãy tải lên ảnh gốc có khuôn mặt rõ ràng, chính diện hoặc góc ba phần tư. Lưu ý, để có được chất lượng tốt nhất, hình ảnh cần đủ sáng, không bị che khuất để AI nhận diện chính xác.

Sau đó, người dùng chỉ cần sao chép một trong số các câu lệnh có sẵn bên dưới và dán vào ô nhập liệu.

Khi Gemini tạo ảnh hoàn tất, người dùng có thể lựa chọn phiên bản ưng ý và tải về. Việc thử nhiều câu lệnh hoặc thay đổi phụ kiện, kiểu tóc, tông màu nền sẽ giúp bạn có nhiều hình ảnh đa dạng, đây cũng là cách nhanh nhất để sở hữu bộ ảnh cá nhân mang phong cách chuyên nghiệp mà không cần đầu tư nhiều chi phí.

Sẽ rất tiếc nếu bạn không biết 8 câu lệnh Gemini để tạo ảnh chân dung đa phong cách PLO- Chỉ với vài câu lệnh đơn giản, Google Gemini có thể giúp bạn tạo ra những bức chân dung sắc nét, hiện đại mà không cần phải đến studio hay trang điểm cầu kỳ.

6 câu lệnh Gemini giúp tạo ảnh chân dung mùa Giáng sinh

Câu lệnh 1

"Cô gái trẻ (giữ nguyên khuôn mặt của tôi) đang ngồi thư giãn trên tấm thảm lông mềm mại trước lò sưởi đá đang cháy bập bùng. Phông nền là tường gạch đỏ được trang trí dây thông và tất Giáng sinh. Cô vẫn mặc chiếc áo len trắng dệt kim to bản, thiết kế bẹt vai với mũ tai thỏ dễ thương như mô tả cũ. Tóc đen dài uốn lượn nhẹ nhàng. Thay vì cầm quà, hai tay cô đang ôm một cốc cacao nóng bốc hơi nghi ngút, có kẹo dẻo bên trên, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa dịu dàng và mỉm cười nhẹ. Cây thông Noel lấp lánh và chú gấu bông trắng vẫn ở bên cạnh. Ánh sáng vàng cam từ lò sưởi chiếu rọi, làm nổi bật không khí cực kỳ ấm cúng và yên bình”.

Tạo ảnh chân dung mùa Giáng sinh bằng câu lệnh 1.

Câu lệnh 2

"Cô gái trẻ ngồi trong không gian trang trí Noel với phông nền đỏ ấm áp. Cô mặc áo len trắng dệt kim to bản, thiết kế bẹt vai nữ tính, trong áo có mũ áo kiểu dáng tai thỏ rất dễ thương, tạo phong cách ấm áp và ngọt ngào. Tóc đen dài uốn lượn nhẹ nhàng rũ xuống vai, mái thưa tự nhiên làm nổi bật gương mặt thanh tú với ánh mắt dịu dàng và đôi môi hồng nhẹ nhàng. Cạnh cô là cây thông Noel được trang trí với những quả châu đỏ, nơ vàng lóng lánh và những món quà được gói cẩn thận bên dưới. Một chú gấu bông trắng dễ thương đặt bên cạnh cô gái, tạo thêm nét vui tươi trẻ trung cho khung cảnh. Cô đang cầm một hộp quà trắng thắt nơ đỏ, ánh sáng mềm mại chiếu đều, làm nổi bật tông màu trắng - đỏ truyền thống của mùa lễ hội. Giữ nguyên khuôn mặt của tôi".

Tạo ảnh chân dung mùa Giáng sinh bằng câu lệnh 2.

Câu lệnh 3

“Cô gái trẻ (giữ nguyên khuôn mặt của tôi) ngồi trên bệ cửa sổ gỗ rộng, nhìn ra khung cảnh tuyết rơi trắng xóa bên ngoài. Cô mặc áo len trắng bẹt vai tai thỏ, nhưng quàng thêm một chiếc khăn len màu đỏ đô ấm áp quanh cổ. Mái tóc đen dài và gương mặt thanh tú được chiếu sáng bởi ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ từ cửa sổ kết hợp với ánh đèn vàng ấm trong phòng. Cây thông Noel được đặt gần đó, phản chiếu ánh đèn lấp lánh lên kính cửa sổ. Chú gấu bông trắng ngồi trong lòng cô. Tay cô nhẹ nhàng chạm vào mặt kính lạnh, tạo nên một khoảnh khắc tĩnh lặng và đầy chất thơ mùa lễ hội”.

Tạo ảnh chân dung mùa Giáng sinh bằng câu lệnh 3.

Câu lệnh 4

“Một bức ảnh chụp khoảnh khắc tự nhiên khi cô gái trẻ (giữ nguyên khuôn mặt của tôi) đang đứng và rướn người nhẹ để treo một quả châu vàng lấp lánh lên cành cây thông Noel cao. Cô mặc chiếc áo len trắng bẹt vai tai thỏ đặc trưng, mái tóc đen dài hơi xô lệch tự nhiên theo chuyển động. Gương mặt thanh tú đang ngước lên nhìn cây thông, nở nụ cười rạng rỡ và vui vẻ. Xung quanh là dây đèn nhấp nháy, ruy băng đỏ và rất nhiều hộp quà dưới gốc cây. Chú gấu bông trắng được đặt trên một chiếc ghế đẩu gần đó. Ánh sáng lung linh từ cây thông là nguồn sáng chính, tạo các đốm sáng bokeh đẹp mắt”.

Tạo ảnh chân dung mùa Giáng sinh bằng câu lệnh 4.

Câu lệnh 5

“Cô gái trẻ (giữ nguyên khuôn mặt của tôi) ngồi giữa một bữa tiệc Giáng sinh ngọt ngào. Vẫn là chiếc áo len trắng tai thỏ và phông nền đỏ ấm áp, nhưng xung quanh cô không chỉ có quà mà còn có các lọ thủy tinh đựng kẹo gậy (candy cane), bánh quy hình người tuyết và những quả thông phủ đường. Cô đang cầm một cây kẹo gậy lớn thay vì hộp quà, đưa nhẹ lên gần môi hồng. Chú gấu bông trắng bên cạnh đang đội một chiếc mũ Noel nhỏ xíu. Ánh sáng mềm mại, màu sắc rực rỡ nhưng hài hòa, tạo cảm giác như lạc vào một giấc mơ Giáng sinh của trẻ thơ”.

Tạo ảnh chân dung mùa Giáng sinh bằng câu lệnh 5.

Câu lệnh 6

“Cô gái trẻ với làn da trắng mịn, tóc đen dài uốn nhẹ nhàng, ngồi trong không gian trang trí Giáng sinh sang trọng. Cô mặc một chiếc váy trắng thanh lịch kiểu dáng quây, phối cùng găng tay trắng dài tạo vẻ quý phái, hài hòa. Đeo chuỗi vòng cổ ngọc trai tinh tế, khuôn mặt cô thanh thoát với ánh mắt nhẹ nhàng, tinh anh. Cô cầm trên tay hộp quà đen được buộc dây ruy băng trắng trang nhã, biểu tượng của sự tinh tế và phá cách. Phông nền là cây thông Noel trắng được trang trí quả châu bạc và đen, các hộp quà đen trắng xếp gọn gàng cùng nhiều ngọn nến phát sáng ấm áp, tạo không khí lễ hội sang trọng và ấm cúng. Giữa không gian có hiệu ứng bông tuyết nhẹ rơi, làm tăng thêm vẻ lãng mạn và huyền ảo cho cảnh vật. giữ nguyên khuôn mặt của tôi”.

Tạo ảnh chân dung mùa Giáng sinh bằng câu lệnh 6.

Cách sử dụng Gemini 3 Flash miễn phí (PLO)- Google vừa chính thức ra mắt Gemini 3 Flash, cho tốc độ phản hồi và xử lý đa phương thức nhanh hơn dù hoàn toàn được cung cấp miễn phí.