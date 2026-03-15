“UAV bầy đàn”: Giải pháp chữa cháy trong hẻm nhỏ ở các thành phố lớn

(PLO)- Trong khi nhiều quốc gia đang thử nghiệm UAV đơn lẻ cho công tác chữa cháy, đã có một Tập đoàn Việt Nam phát triển thành công hệ thống “UAV bầy đàn” chữa cháy hiệu quả ở các ngõ sâu, hẻm nhỏ hoặc nhà cao tầng mà xe chữa cháy không thể tiếp cận

Thực tế đã có nhiều vụ cháy lớn xảy ra tại các khu dân cư đông đúc trong ngõ nhỏ, hẻm sâu ở các đô thị mật độ dân cư đông.

Chẳng hạn đầu tháng 4-2025, tại phường Xóm Củi, quận 8 (cũ), TP.HCM, xảy ra vụ cháy trong một căn nhà khiến 3 người thiệt mạng. Việc chữa cháy gặp khó khăn do căn nhà nằm sâu trong hẻm, không có lối thoát hiểm phụ, không thể dập lửa bằng các biện pháp tại chỗ. Cũng trong tháng 4-2025, vụ cháy tại ngách 14, ngõ 69 phố Trung Liệt, quận Đống Đa (cũ), Hà Nội khiến 2 người tử vong vì khu vực này là hẻm nhỏ, dân cư đông đúc. Đến ngày 28-4-2025, một vụ cháy nhà lúc rạng sáng tại quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội cũng khiến 3 người thiệt mạng vì ngôi nhà nằm sâu trong ngách nhỏ, không có lối thoát hiểm phụ.

Trước đó, năm 2023 có 2 vụ cháy gây thiệt hại rất lớn về người đã xảy ra: Vụ cháy chung cư mini nằm sâu trong ngõ nhỏ trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội khiến 56 người tử vong và vụ cháy nhà trọ trong ngõ sâu phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội làm 14 người tử vong.

TP.HCM khai trương tuyến giao hàng Cần Giờ – Vũng Tàu bằng UAVLENS (PLO)- Không chỉ xuất hiện trong các buổi trình diễn công nghệ, thiết bị bay không người lái (UAV) bắt đầu được đưa vào vận hành thực tế khi tham gia giao hàng trên tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu.

Trong khi nhiều quốc gia đang bắt đầu thử nghiệm các UAV chữa cháy đơn lẻ thì CT UAV (Thành viên của CT Group) đã phát triển một giải pháp UAV chữa cháy hiệu quả. Đây là hệ thống UAV “chữa cháy bầy đàn” đầu tiên tại Việt Nam dùng AI để điều khiển phi đội UAV tiếp cận nhanh, xử lý hiệu quả các đám cháy ở sâu trong ngõ nhỏ, hẻm sâu.

Một hệ thống Fire Swarm bao gồm hàng chục UAV hoạt động đồng bộ như một đội hình chiến thuật trên không. Trong đó, một UAV chỉ huy đóng vai trò “chỉ huy chiến trường”, được trang bị lidar, camera cảm nhiệt và chip AI. UAV chỉ huy liên tục xây dựng bản đồ nhiệt để xác định chính xác vị trí và hướng lan của đám cháy.

Các UAV còn lại được gọi là UAV Attacker trực tiếp làm nhiệm vụ dập lửa, cứu hộ và các nhiệm vụ quan trọng khác. Mỗi UAV có thể mang theo nước, hóa chất chữa cháy hoặc các bóng chữa cháy chuyên dụng.

Khi nhận lệnh từ UAV chỉ huy, toàn bộ đội hình tự động phân chia góc tiếp cận, tính toán đường bay tránh va chạm và đồng loạt phun nước, hóa chất, ném bóng dập lửa vào vị trí cháy. Tuy nhiên, một đám cháy không thể dập tắt chỉ bằng một lần.

Vì vậy, CT UAV đã thiết kế hệ thống Fire Swarm theo một vòng lặp theo quy trình tự động. Quy trình này được lặp lại liên tục cho đến dập tắt xong đám cháy. Trong các thử nghiệm được thực hiện vào đầu tháng 3-2026, phi đội 5 UAV đã hoạt động liên tục trong 45 phút, thực hiện 12 chu kỳ tấn công và nạp nước, cho đến khi đám cháy giả được dập tắt hoàn toàn.

UAV chỉ huy có thể chỉ huy phi đội nhiều UAV chữa cháy có mặt tại hiện trường theo một kịch bản chữa cháy và cứu nạn tối ưu đã được dạy cho AI PCCC. Ảnh minh họa

Ngoài chữa cháy, các UAV trong hệ thống UAV bầy đàn sẽ làm các công việc cứu hộ khác để ứng cứu kịp thời như phát loa công suất lớn để hướng dẫn người dân; dùng đèn LED công suất lớn rọi đường từ trên cao do khu vực cháy thường phải cắt điện, dùng tín hiệu laser định hướng thoát hiểm dẫn lối an toàn. UAV còn có thể thả mặt nạ phòng độc, áo chống lửa và bình chữa cháy giúp người mắc kẹt cầm cự an toàn trong lúc chờ lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp.

Hiện CT UAV đang phát triển tiếp các UAV hạng nặng chuyên cứu hộ cứu nạn với kén an toàn có thể cứu các nạn nhân bị thương ra khỏi đám cháy. UAV này cũng có thể thả các robot chữa cháy xuống mặt đất và các cánh tay robot để phá cửa cứu hộ.

Ngoài các ngách sâu, ngõ hẻm nhỏ thì CT UAV còn có thiết bị UAV PCCC cho các tòa nhà lên đến độ cao 300 mét, tương đương 90 tầng, nơi mà xe cứu hỏa chưa thể vươn tới.

Các nhà khoa học của CT UAV đã lập nên một kỳ tích công nghệ xuất phát từ nhu cầu thực tế, với phương châm: Không có gì quý hơn tính mạng con người.

Cứu nạn bằng công nghệ: UAV hóa ‘mắt, tay’ xuyên thảm họa (PLO)- Từ những con hẻm chật ở đô thị đến vùng lũ bị chia cắt, UAV (máy bay không người lái) đang trở thành công cụ hỗ trợ cứu nạn hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp.