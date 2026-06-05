Nghiên cứu phát hiện điều bất ngờ về những phụ huynh thích khoe con trên mạng

(PLO)- Nhiều phụ huynh thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video và thông tin con cái trên mạng xã hội lại có xu hướng ít quan tâm hơn đến các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến.

Đăng ảnh con đi học, khoe thành tích, chia sẻ khoảnh khắc sinh hoạt hằng ngày đã trở thành thói quen của không ít phụ huynh. Tuy nhiên, nghiên cứu mới từ Kaspersky và Viện Công nghệ Singapore (SIT) cho thấy việc chia sẻ quá nhiều thông tin về con trên mạng xã hội có thể đi kèm nhiều rủi ro.

Nghiên cứu được thực hiện với phụ huynh tại nhiều quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ai Cập. Kết quả cho thấy những người thường xuyên đăng tải hình ảnh, hoặc thông tin của con cái lại ít có xu hướng áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư trên mạng.

Hành vi này được gọi là "sharenting", thuật ngữ dùng để chỉ việc cha mẹ chia sẻ các thông tin liên quan đến con cái trên mạng xã hội. Nội dung được đăng tải có thể là hình ảnh, video, thành tích học tập, hoạt động thường ngày hoặc các thông tin cá nhân khác của trẻ.

Theo nhóm nghiên cứu, càng chia sẻ nhiều, phụ huynh càng dễ chủ quan trước những nguy cơ trên môi trường mạng.

Một thực tế đáng lưu ý là phần lớn phụ huynh đều hiểu các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư có tác dụng. Có tới 87% người tham gia khảo sát cho rằng việc giới hạn người xem bài đăng chỉ trong phạm vi gia đình và bạn bè thân thiết giúp giảm nguy cơ lộ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, gần một nửa cho biết việc thiết lập các tùy chọn này khá mất thời gian.

Khoảng 80% phụ huynh nhận định việc tắt quyền chia sẻ lại nội dung có thể giúp bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn, nhưng 40% cho rằng thao tác này tương đối phiền phức. Trong khi đó, 83% người được hỏi hiểu rằng việc tắt gắn thẻ vị trí, hoặc xóa siêu dữ liệu khỏi ảnh sẽ giúp hạn chế rò rỉ thông tin, nhưng hơn 1/3 vẫn ngại thực hiện.

Theo các chuyên gia, đây là biểu hiện của tâm lý ưu tiên sự tiện lợi. Nhiều người biết các thiết lập bảo mật là cần thiết nhưng vẫn giữ nguyên cài đặt mặc định của ứng dụng vì không muốn dành thời gian điều chỉnh.

Nhiều phụ huynh thường xuyên chia sẻ hình ảnh con cái lên mạng xã hội mà ít khi quan tâm đến quyền riêng tư. Ảnh minh họa: AI

Khảo sát cũng cho thấy phần lớn phụ huynh khá tự tin vào khả năng bảo vệ con trên mạng xã hội. Hơn 80% tin rằng họ biết cách loại bỏ thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ, tránh đăng tải những nội dung nhạy cảm và thiết lập quyền riêng tư phù hợp.

Tuy nhiên, sự tự tin này không đồng nghĩa với việc mọi rủi ro đã được kiểm soát. Có tới 72% phụ huynh thừa nhận họ vẫn lo ngại tài khoản hoặc dữ liệu cá nhân có thể bị xâm phạm, ngay cả khi đã thiết lập các chế độ bảo mật cần thiết.

Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh nên thường xuyên kiểm tra lại cài đặt quyền riêng tư trên mạng xã hội, hạn chế chia sẻ thông tin có thể tiết lộ nơi ở, trường học hoặc lịch trình sinh hoạt của trẻ. Bên cạnh đó, việc tắt gắn thẻ vị trí, xóa siêu dữ liệu trong ảnh và rà soát các tài khoản cũ không còn sử dụng cũng là những bước đơn giản để giảm nguy cơ lộ lọt thông tin.

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