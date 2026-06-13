20 năm Intel tại Việt Nam: Từ vài trăm nhân sự đến nhà máy xuất khẩu hơn 110 tỉ USD

(PLO)- Hai mươi năm sau khi đặt nền móng tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, Intel không chỉ vận hành cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của mình, mà còn trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có đóng góp lớn nhất cho hoạt động xuất khẩu và đào tạo nhân lực bán dẫn tại Việt Nam.

Năm 2006, Intel khởi công xây dựng nhà máy tại TP.HCM với vài trăm nhân sự đầu tiên. Sau hai thập kỷ, Intel Products Vietnam (IPV) hiện tạo ra khoảng 6.500 việc làm trong lĩnh vực công nghệ cao và giữ vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu của tập đoàn.

Theo số liệu được Intel công bố, tổng vốn đầu tư cam kết của tập đoàn tại Việt Nam hiện đạt 4,1 tỉ USD. Trong 20 năm hoạt động, nhà máy tại TP.HCM đã xuất xưởng hơn 4 tỉ sản phẩm và đóng góp trên 110 tỉ USD giá trị xuất khẩu. Riêng năm 2025, Intel Products Vietnam ghi nhận khoảng 11,67 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu, tương đương 57% tổng giá trị xuất khẩu của Khu Công nghệ cao TP.HCM và khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn thành phố.

Intel Products Việt Nam kỉ niệm 20 năm thành lập.

Những con số này cho thấy vai trò ngày càng lớn của ngành bán dẫn trong bức tranh kinh tế Việt Nam. Nếu cách đây 20 năm, Việt Nam chủ yếu được biết đến như một điểm đến của các ngành sản xuất truyền thống, thì hiện nay quốc gia này đã trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, Intel cho biết một trong những trọng tâm lớn nhất của hãng tại Việt Nam là phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật. Thông qua Chương trình Liên minh Giáo dục Đại học ngành Kỹ thuật (HEEAP), Intel đã phối hợp với Chính phủ Việt Nam, Đại học Bang Arizona cùng nhiều trường đại học trong nước để hiện đại hóa chương trình đào tạo kỹ thuật và STEM. Chương trình đã đào tạo hơn 9.000 giảng viên, trong đó hơn một phần ba là nữ giới.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030, Intel tiếp tục mở rộng các hoạt động hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu. Tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp đã trao tặng hơn 30 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Khu Công nghệ cao TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu bán dẫn. Đây được xem là một trong những hoạt động hỗ trợ thực hành hiếm hoi trong lĩnh vực vốn đòi hỏi hệ thống thiết bị có giá trị rất lớn.

Không chỉ tập trung vào bán dẫn, Intel cũng đang đẩy mạnh các chương trình đào tạo liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Thông qua sáng kiến Intel Digital Readiness, doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình dành cho lãnh đạo, người lao động, thanh thiếu niên và cộng đồng nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận AI tại Việt Nam.

Theo Intel, sự hiện diện của doanh nghiệp tại Việt Nam còn góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ xung quanh nhà máy. Trong 20 năm qua, gần 10.000 kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật và nhà quản lý người Việt đã được đào tạo, đồng thời hơn 600 doanh nghiệp nội địa được hỗ trợ tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ cao.

Bên cạnh những đóng góp về kinh tế, Intel cũng đầu tư cho các chương trình cộng đồng và phát triển bền vững. Doanh nghiệp cho biết đã đầu tư khoảng 22 triệu USD cho các hoạt động giáo dục, môi trường, an toàn và sức khỏe tại Việt Nam. Nhà máy cũng triển khai nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nước và giảm phát thải carbon trong quá trình vận hành.

Sau 20 năm hiện diện, Intel hiện không còn đơn thuần là một nhà máy lắp ráp chip tại Việt Nam. Trong bối cảnh ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo đang trở thành những lĩnh vực chiến lược trên toàn cầu, vai trò của Intel tại Việt Nam ngày càng gắn với các mục tiêu dài hạn hơn, từ đào tạo nhân lực, phát triển hệ sinh thái công nghệ cho đến tham gia vào quá trình xây dựng năng lực bán dẫn của quốc gia.

Ông lớn bán dẫn tặng 31 thiết bị sản xuất chip cho Việt Nam (PLO)- Intel vừa bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Khu Công nghệ Cao TP.HCM (SHTP) và Đại học Quốc gia Hà Nội, nhằm phục vụ việc đào tạo nhân lực bán dẫn tại Việt Nam.

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