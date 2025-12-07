(PLO)- Tin công nghệ 7-12 sẽ có các nội dung như Intel có thể sản xuất cho iPhone trong tương lai? Vì sao Vertu vẫn giữ "phím Ruby" huyền thoại? Người dùng ChatGPT tức giận vì xuất hiện quảng cáo không liên quan.

1. Intel có thể sản xuất cho iPhone trong tương lai?

Theo một số nguồn tin, Apple đang cân nhắc mở rộng chuỗi cung ứng chip cho iPhone bằng cách hợp tác với Intel. Động thái này được xem là bước đi nhằm giảm sự phụ thuộc vào TSMC, vốn đang đảm nhận phần lớn việc sản xuất chip Apple hiện nay.

Nhà phân tích Ming Chi Kuo cho biết, Intel có thể bắt đầu sản xuất chip dòng M cho Mac và iPad từ năm 2027. Ngay sau đó, Jeff Pu bổ sung rằng Apple còn dự định để Intel sản xuất chip dòng A dành cho iPhone, sớm nhất là vào năm 2028.

Hiện tại, chip A19 cơ bản chỉ xuất hiện trên iPhone 17 và dự kiến sẽ có mặt trên mẫu iPhone 17e. Trong khi đó, dòng iPhone cao cấp vẫn dùng chip A19 Pro do TSMC sản xuất. Nếu kế hoạch chuyển đổi diễn ra, các mẫu iPhone tiêu chuẩn và phiên bản e nhiều khả năng sẽ là những sản phẩm đầu tiên dùng chip do Intel gia công.

Cần nhấn mạnh rằng Apple vẫn tự thiết kế toàn bộ chip của mình. Sự thay đổi nằm ở khâu sản xuất, khi Intel đang trở thành một đối tác tiềm năng để đa dạng hóa nguồn cung, đặc biệt trong bối cảnh ngành bán dẫn toàn cầu biến động mạnh bởi cạnh tranh công nghệ và yếu tố địa chính trị.

Dù phải chờ vài năm nữa mới có thể thấy chip iPhone mang dấu ấn Intel, các nhà phân tích nhận định đây sẽ là thay đổi quan trọng với thị trường bán dẫn.

Nếu hợp tác thành công, Intel có cơ hội lấy lại vị thế trong lĩnh vực gia công chip, còn Apple sẽ giảm bớt rủi ro phụ thuộc vào một nhà sản xuất duy nhất.

Tin công nghệ 7-12: Intel có thể sản xuất cho iPhone trong tương lai? Ảnh: Apple

2. Vì sao Vertu vẫn giữ "phím Ruby" huyền thoại?

Trong khi phần lớn smartphone hiện nay đều chuyển sang thiết kế không phím bấm vật lý, Vertu vẫn giữ lại phím Ruby, chi tiết xuất hiện từ những mẫu máy đầu tiên của hãng.

Theo phân tích của các chuyên gia của Bain & Company, một bộ phận người dùng vẫn ưu tiên cảm giác điều khiển trực tiếp thông qua các điểm chạm vật lý được chế tác chính xác. Điều này giúp phím Ruby tiếp tục được Vertu duy trì trong các dòng sản phẩm mới.

Ruby được chọn cho phím bấm bởi đặc tính độ cứng cao và hệ số ma sát thấp, phù hợp cho cơ chế phím phản hồi cơ khí. Cấu trúc lò xo bên dưới được điều chỉnh dựa trên trọng lượng và độ trơn của viên đá, nên việc thay thế bằng vật liệu khác có thể ảnh hưởng đến độ nảy hoặc âm thanh đặc trưng.

Tin công nghệ 7-12: Phím Ruby được trang bị trên nhiều mẫu điện thoại Vertu.

Phím Ruby lần đầu được Vertu sử dụng năm 2002 trên dòng Signature nhằm kích hoạt dịch vụ Concierge. Ở các thế hệ sau, chi tiết này được điều chỉnh để phù hợp với chức năng của từng dòng máy.

Trên Agent Q, phím Ruby đổi tên thành “Ruby Talk”. Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, chỉ các thiết bị chính hãng mới sử dụng được phím này để kết nối đến hệ thống. Những máy không rõ nguồn gốc dù có phím Ruby nhưng thường không vượt qua được bước xác thực từ máy chủ.

Tin công nghệ 7-12: Phím Ruby dùng để kích hoạt các dịch vụ cao cấp.

3. Người dùng ChatGPT tức giận vì xuất hiện quảng cáo không liên quan

ChatGPT đang trở thành tâm điểm tranh luận khi nhiều người dùng (kể cả tài khoản trả phí), bất ngờ nhìn thấy các gợi ý ứng dụng xuất hiện giữa cuộc trò chuyện. Những gợi ý này dẫn đến các dịch vụ bên thứ ba, nhưng lại không hề liên quan đến chủ đề đang trao đổi, khiến cộng đồng nghi ngờ OpenAI đang âm thầm thử nghiệm mô hình quảng cáo.

Theo phản ánh trên mạng xã hội, một số người dùng nhận được đề xuất mua hàng tại Target hoặc tham khảo bài tập Peloton ngay khi họ đang hỏi về những chủ đề thuần kỹ thuật như mã hóa hay cấu hình Windows BitLocker.

OpenAI khẳng định đây không phải quảng cáo. Công ty giải thích rằng đó là “app suggestions” nhằm giúp người dùng khám phá các tiện ích, dịch vụ tích hợp vào ChatGPT từ sau sự kiện DevDay.

Những ứng dụng này bao gồm dịch vụ từ các thương hiệu lớn như Walmart, Zillow hay Spotify, được thiết kế để hoạt động trực tiếp trong giao diện chatbot.

Mặc dù vậy, vấn đề không nằm ở việc xuất hiện ứng dụng mà ở tính phù hợp của thời điểm gợi ý. Đại diện OpenAI cho biết không có yếu tố chi trả hay tài trợ đằng sau các gợi ý, và công ty vẫn đang điều chỉnh thuật toán để tăng độ chính xác. Tuy nhiên, với người dùng, việc thương hiệu xuất hiện trong cuộc trò chuyện một cách không liên quan vẫn mang “dáng dấp của quảng cáo”.

Tin công nghệ 7-12: Người dùng ChatGPT tức giận vì xuất hiện quảng cáo không liên quan.

