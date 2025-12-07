Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh

Thông tin quan trọng dành cho người dùng smartphone

Tiểu Minh
(PLO)- Mùa mua sắm cuối năm đang bước vào giai đoạn cao điểm cũng là lúc các cuộc tấn công lừa đảo nhắm vào người dùng smartphone tăng mạnh.

Mới đây, FBI và McAfee đã đồng loạt phát đi cảnh báo khi các nhóm lừa đảo gia tăng hoạt động, lợi dụng nhu cầu mua sắm và thói quen giao dịch nhanh trên di động để đánh cắp tiền và dữ liệu cá nhân.

Theo các chuyên gia, những chiêu thức lừa đảo phổ biến có thể kể đến như giả mạo email, tin nhắn giao hàng, trang mua sắm giả mạo hoặc dụ người dùng quét mã QR trong các bưu kiện…

Người dùng chỉ nên truy cập vào các website bán hàng chính hãng. Ảnh: AI
FBI cảnh báo người dùng không nên truy cập các trang web lạ với mức giảm giá đáng ngờ, hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ thông qua điện thoại, tin nhắn.

Dữ liệu từ McAfee Labs cho thấy, các thương hiệu phổ biến như Apple, Nintendo và Samsung hiện đang bị tin tặc lạm dụng, giả mạo thương hiệu để tạo ra các trang web bán hàng lừa đảo.

Những chiến dịch lừa đảo này nhắm vào nhóm người dùng thường mua sắm bằng điện thoại thông qua mạng xã hội, nơi tốc độ thao tác nhanh khiến nạn nhân dễ bị cuốn theo. McAfee ghi nhận Apple là thương hiệu bị giả mạo nhiều nhất khi xét theo lượng URL lừa đảo bị phát hiện, trong khi các vụ mạo danh Nintendo và Samsung tăng mạnh do nhu cầu quà tặng dịp lễ hội.

FBI và McAfee khuyến cáo người dùng chỉ nên truy cập trực tiếp website của nhà bán lẻ, thay vì bấm vô liên kết được gửi qua email hoặc mạng xã hội. Bên cạnh đó, người dùng cũng nên bật xác thực hai lớp và đặt mật khẩu mạnh, không sử dụng một mật khẩu cho nhiều tài khoản.

