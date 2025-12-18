Tin công nghệ 18-12: VNPT AI được kỳ vọng trở thành trụ cột công nghệ mới.

(PLO)- Tin công nghệ 18-12 sẽ có các nội dung như VNPT AI được kỳ vọng trở thành trụ cột công nghệ mới, Xiaomi chung tay cải tạo điểm trường vùng cao sau bão lũ, Apple sẽ hiển thị quảng cáo nhiều hơn từ năm sau.

1. VNPT AI được kỳ vọng trở thành trụ cột công nghệ mới

Việc thành lập VNPT AI diễn ra trong bối cảnh hành lang pháp lý cho AI tại Việt Nam đang dần hoàn thiện, cùng với định hướng coi trí tuệ nhân tạo là công nghệ chiến lược.

Theo VNPT, công ty mới sẽ tập trung phát triển các nền tảng và giải pháp AI quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu triển khai ở tầm quốc gia, đồng thời phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tiễn trong nước .

Trước khi tách thành công ty chuyên trách, VNPT đã đầu tư nhiều năm cho hạ tầng và năng lực AI. Hiện hệ thống dữ liệu của tập đoàn đạt dung lượng khoảng 20 petabyte, xử lý gần 20 terabyte dữ liệu mỗi ngày, cùng hạ tầng tính toán hiệu năng cao hàng trăm petaflops. Đây được xem là nền tảng quan trọng để VNPT AI tiếp tục phát triển các mô hình AI lớn và phức tạp hơn trong giai đoạn tới .

Song song với hạ tầng, VNPT AI quy tụ hơn 200 chuyên gia và kỹ sư AI, khoa học dữ liệu, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Đội ngũ này đã trực tiếp tham gia xây dựng hơn 100 mô hình AI, xử lý trên 2 tỉ lượt yêu cầu, phục vụ khoảng 40 triệu người dân, hàng trăm doanh nghiệp và nhiều cơ quan nhà nước thông qua các giải pháp như định danh điện tử eKYC, trợ lý ảo và chatbot hành chính công .

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc VNPT, cho biết việc thành lập VNPT AI là bước đi cụ thể để triển khai chiến lược AI của tập đoàn trong giai đoạn mới, đưa trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng và trụ cột cạnh tranh, đồng thời góp phần khẳng định năng lực công nghệ Việt Nam trong kỷ nguyên AI.

2. Xiaomi chung tay cải tạo điểm trường vùng cao sau bão lũ

Xiaomi Renovation 2025 hướng đến mục tiêu cải thiện điều kiện học tập cho học sinh tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Tại Tuyên Quang, Xiaomi đã hoàn thành cải tạo Trường THCS Lý Tự Trọng sau khi ngôi trường này bị thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt. Nước lũ từng dâng cao đến tầng hai khiến nhiều phòng học khu nội trú thư viện và nhà ăn bị hư hỏng nặng.

Sau thời gian thi công toàn bộ khu vực học tập và sinh hoạt đã được sơn sửa đồng bộ, gia cố trần nhà, thay mới hệ thống điện và bổ sung các trang thiết bị cần thiết nhằm bảo đảm môi trường an toàn cho hơn 200 học sinh nội trú

Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục cơ sở vật chất, Xiaomi còn bổ sung thêm các thiết bị phục vụ học tập cho nhà trường. Thư viện được trang bị máy tính bảng, giúp học sinh thuận tiện hơn trong việc tra cứu tài liệu và học tập. Khu nội trú và nhà ăn cũng được chỉnh trang, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt hằng ngày cho giáo viên và học sinh.

Việc tập trung vào giáo dục trong năm 2025 cho thấy định hướng dài hạn của hãng, trong việc đưa công nghệ trở thành công cụ thiết thực góp phần tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.

3. Apple sẽ hiển thị quảng cáo nhiều hơn từ năm sau

Apple đang lên kế hoạch mở rộng mạnh hoạt động quảng cáo trên App Store, với lộ trình triển khai từ năm 2026.

Thông tin này được Apple xác nhận trong các trao đổi gần đây với các nhà phát triển, cho thấy mảng quảng cáo tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chiến lược dịch vụ của hãng.

Theo đó, quảng cáo sẽ xuất hiện nhiều hơn trong kết quả tìm kiếm và các khu vực khám phá ứng dụng trên App Store. Tuy nhiên, Apple nhấn mạnh rằng việc hiển thị quảng cáo không đồng nghĩa với việc nhà phát triển có thể trả tiền để “mua” vị trí xếp hạng cao nhất. Thuật toán tìm kiếm vẫn ưu tiên mức độ liên quan và chất lượng ứng dụng, còn quảng cáo chỉ được gắn nhãn riêng biệt.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh App Store ngày càng trở thành nguồn doanh thu lớn của Apple, bên cạnh iCloud, Apple Music hay Apple TV Plus.

