Tin công nghệ 5-1: Samsung đã tìm ra cách tránh làm mất lòng người tiêu dùng

(PLO)- Tin công nghệ 5-1 sẽ có các nội dung như Samsung đã tìm ra cách tránh làm mất lòng người tiêu dùng, OPPO trao tặng 1.000 máy tính bảng cho trường học, Microsoft chỉ cách lấy lại hàng chục GB trên Windows, gối massage đa năng đáng mua dịp cuối năm.

1. Điều gì đang đẩy giá Galaxy S26 lên cao

Tin đồn mới nhất từ Hàn Quốc cho thấy giá máy có thể cao hơn so với thế hệ trước, ít nhất là ở tại thị trường nội địa của Samsung.

Nguồn tin từ báo Maeil Business (Hàn Quốc) dẫn lời nhà phân tích cho biết, chi phí linh kiện như DRAM và NAND tăng mạnh đang đặt áp lực lớn lên chi phí sản xuất. Samsung nếu muốn duy trì tỉ suất lợi nhuận có thể buộc phải điều chỉnh giá bán Galaxy S26 ở thị trường Hàn Quốc.

Các ước tính ban đầu cho rằng mức tăng có thể lên tới khoảng 88.000 won cho phiên bản 256 GB, tương đương hơn 60 đô la Mỹ so với Galaxy S25. Tuy nhiên, mức tăng này không áp dụng với thị trường toàn cầu.

Nhiều khả năng Samsung sẽ vẫn giữ nguyên mức giá hiện tại tại thị trường Mỹ và một số khu vực khác. Trong kịch bản này, Galaxy S26 cơ bản có thể vẫn bắt đầu ở mức 799,99 đô la, trong khi các phiên bản Plus và Ultra lần lượt ở 999,99 đô la và 1.299,99 đô la.

Dự kiến công ty sẽ ra mắt Galaxy S26 series vào khoảng cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3-2026, thời điểm công ty sẽ công bố giá chính thức cho từng thị trường.

Tin công nghệ 5-1: Điều gì đang đẩy giá Galaxy S26 lên cao.

Tin vui dành cho người dùng điện thoại Samsung (PLO)- Pin tụt nhanh sau khi cập nhật phần mềm là nỗi lo quen thuộc của người dùng điện thoại. Tuy nhiên, Samsung đã có giải pháp để khắc phục vấn đề này.

2. OPPO trao tặng 1.000 máy tính bảng cho trường học

Thông qua hợp tác với UNESCO, OPPO vừa hoàn tất chương trình trao tặng 1.000 máy tính bảng cho các trường học tại nhiều quốc gia ở châu Á và châu Phi, nhằm hỗ trợ hoạt động giảng dạy và mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu.

Theo đó, số thiết bị này sẽ được phân bổ cho các trường học tại Thái Lan, Congo Brazzaville, Kenya, Namibia và Côte d'Ivoire. Chương trình được triển khai trong khuôn khổ sáng kiến Giáo dục Lập trình cho Thanh thiếu niên (Youth Coding Initiative), tập trung vào việc đưa nội dung lập trình cơ bản và kỹ năng số vào môi trường học đường.

Ở một số quốc gia châu Phi, nơi điều kiện tiếp cận thiết bị học tập số còn hạn chế, máy tính bảng được xem là nguồn tài nguyên quan trọng để xây dựng các lớp học CNTT, tổ chức hoạt động học tập theo nhóm và các chương trình thực hành lập trình. Nội dung cài sẵn trên thiết bị tập trung vào việc sử dụng công nghệ an toàn, toàn diện và phù hợp với từng khu vực.

Theo OPPO, chương trình trao tặng lần này khép lại cam kết được doanh nghiệp công bố từ tháng 9-2024, đồng thời đánh dấu một bước hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp công nghệ và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.

Tin công nghệ 5-1: OPPO phối hợp UNESCO trao tặng 1.000 máy tính bảng cho trường học.

3. Microsoft chỉ cách lấy lại hàng chục GB trên Windows

Microsoft vừa chia sẻ một mẹo nhỏ giúp người dùng Windows 10/11 lấy lại hàng chục GB lưu trữ mà không cần cài thêm công cụ của bên thứ ba.

Đầu tiên, bạn hãy gõ vào thanh tìm kiếm trên Windows từ khóa Disk Cleanup, sau đó chọn ổ muốn quét và đánh dấu các loại tệp rác như tệp hệ thống cũ, file tạm, dữ liệu cập nhật Windows không còn cần thiết.

Ngoài ra người dùng cũng có thể sử dụng tính năng Storage Sense để tự động hóa quy trình dọn dẹp. Khi được kích hoạt, Windows sẽ tự xóa file tạm, dọn mục Downloads theo lịch và xóa các bản cập nhật cũ không còn sử dụng.

Những công cụ kể trên đều được Microsoft tích hợp sẵn, không tốn thêm chi phí và phù hợp với cả người dùng phổ thông lẫn doanh nghiệp muốn tối ưu không gian lưu trữ.

Tin công nghệ 5-1: Microsoft chỉ cách lấy lại hàng chục GB trên Windows.

4. Gối massage đa năng đáng mua dịp cuối năm

Thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân tiếp tục sôi động trước thềm Tết Nguyên đán 2026, khi Breo, thương hiệu chuyên về thiết bị massage di động, chính thức giới thiệu gối massage đa năng Back 2F.

Back 2F gây chú ý với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh “túi phúc” quen thuộc trong văn hóa Á Đông. Các chi tiết như họa tiết đồng xu hay nút thắt trang trí được đưa vào nhằm tạo điểm nhấn thẩm mỹ, phù hợp với bối cảnh quà tặng Tết, bên cạnh chức năng massage cơ bản.

Về công năng, Breo Back 2F sử dụng hệ thống 4 đầu massage 3D, mô phỏng chuyển động xoa bóp của bàn tay, tập trung vào các vùng dễ mỏi như lưng, vai và cổ. Thiết bị hỗ trợ đảo chiều massage, giúp tác động đều hơn lên nhóm cơ. Ngoài ra, sản phẩm tích hợp chức năng chườm nóng với hai mức nhiệt 40 và 44 độ C, hỗ trợ thư giãn cơ và tăng cảm giác dễ chịu trong quá trình sử dụng.

Back 2F có ba chế độ hoạt động gồm massage lực mạnh, massage nhẹ và chườm nóng. Thiết kế công thái học giúp gối ôm sát đường cong cơ thể, kết hợp vải Lycra và lõi cao su non để tăng độ êm khi sử dụng lâu.

Với trọng lượng khoảng 1,32 kg và pin dung lượng 2.500 mAh, thiết bị có thể sử dụng tại nhà, văn phòng hoặc mang theo khi di chuyển.

Tin công nghệ 5-1: 4. Gối massage đa năng đáng mua dịp cuối năm.

6 cài đặt bạn nên tắt ngay lập tức khi sử dụng điện thoại Android (PLO)- Chỉ cần vài thao tác đơn giản, điện thoại Android có thể hoạt động mượt mà, phản hồi nhanh và bảo mật hơn đáng kể.