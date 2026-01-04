Tin vui dành cho người dùng điện thoại Samsung

(PLO)- Pin tụt nhanh sau khi cập nhật phần mềm là nỗi lo quen thuộc của người dùng điện thoại. Tuy nhiên, Samsung đã có giải pháp để khắc phục vấn đề này.

Không lâu sau khi One UI 8 (dựa trên Android 16) được triển khai rộng rãi trên các dòng Galaxy như S25, Z Fold và Watch, cộng đồng người dùng Samsung bắt đầu phàn nàn về lỗi hao pin. Chia sẻ trên mạng xã hội và các diễn đàn, nhiều người dùng cho biết thời gian sử dụng thực tế bị giảm đáng kể, máy dường như tiêu hao năng lượng ngay cả khi không hoạt động.

Thực tế, nguồn gốc của hiện tượng hao pin không chỉ bắt nguồn từ phần mềm hệ thống mà còn liên quan đến các ứng dụng chạy nền. Các ứng dụng này liên tục kết nối dữ liệu, đồng bộ tài khoản hoặc kiểm tra cập nhật ngay cả khi không được sử dụng, dẫn đến việc pin bị tiêu hao âm thầm.

Để giải quyết vấn đề này, Samsung đã giới thiệu cơ chế quản lý năng lượng thông minh trên One UI 8, trong đó nổi bật nhất phải kể đến tính năng Sleeping Apps. Thay vì dựa hoàn toàn vào chế độ tiết kiệm pin truyền thống, Samsung tối ưu sâu hơn khả năng nhận diện ứng dụng ít sử dụng để hạn chế hoạt động nền, từ đó giảm lượng tiêu thụ năng lượng không cần thiết ngay cả khi người dùng không chạm vào điện thoại.

Giải pháp này được tích hợp sẵn trong menu Cài đặt - Pin - Giới hạn sử dụng nền (Background usage limits). Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ tự phân tích thói quen sử dụng và đưa những ứng dụng ít tương tác vào trạng thái “ngủ”.

Bật tính năng giúp giảm hao pin trên điện thoại Samsung. Ảnh: Guiding Tech

Tại đây, người dùng cũng có thể tự quản lý danh sách ứng dụng để đưa vào nhóm ngủ thường (Regular Sleep) hoặc ngủ sâu (Deep Sleep), trạng thái ngăn hoàn toàn hoạt động nền của app.

Samsung còn cho phép bạn tạo danh sách “luôn hoạt động” cho những ứng dụng cần thông báo hoặc cập nhật liên tục, đơn cử như ứng dụng nhắn tin, email công việc hay dịch vụ đám mây, giúp cân bằng giữa tiết kiệm pin và trải nghiệm. Sau khi thiết lập, bạn sẽ thấy điện thoại có thể hoạt động lâu hơn mà không cần giảm độ sáng, tắt kết nối hay kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng thủ công.

