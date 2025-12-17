Samsung tung ra bản vá quan trọng cho hàng triệu điện thoại Galaxy

(PLO)- Samsung vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp, kêu gọi người dùng điện thoại Galaxy nhanh chóng cài đặt bản cập nhật phần mềm mới để vá một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Theo Forbes, lỗ hổng này ảnh hưởng đến hàng triệu thiết bị Galaxy đang hoạt động trên toàn cầu. Vấn đề nằm trong một thành phần hệ thống quan trọng của Android được Samsung tùy biến, cho phép kẻ tấn công thực thi mã trái phép nếu người dùng không kịp thời cập nhật.

Mức độ rủi ro của lỗ hổng ở mức cao, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng nhắm vào smartphone ngày càng tinh vi.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cho biết, bản vá đã được phát hành thông qua gói cập nhật bảo mật mới nhất. Hãng nhấn mạnh người dùng không nên trì hoãn việc cập nhật, bởi lỗ hổng này được đánh giá có rủi ro cao và có khả năng bị khai thác trong thực tế.

Người dùng điện thoại Samsung Galaxy được khuyến cáo cập nhật bảo mật càng sớm càng tốt. Ảnh: TIỂU MINH

Theo các chuyên gia an ninh mạng, lỗ hổng cho phép kẻ gian vượt qua một số cơ chế bảo vệ cốt lõi của hệ điều hành, từ đó can thiệp sâu vào thiết bị.

Trong kịch bản xấu nhất, dữ liệu cá nhân, tin nhắn, hình ảnh hoặc thậm chí quyền kiểm soát hệ thống có thể bị xâm phạm. Mặc dù chưa ghi nhận các vụ tấn công diện rộng, nhưng nguy cơ là có thật.

Danh sách thiết bị bị ảnh hưởng không được công bố chi tiết, do đó, nếu đang sử dụng điện thoại Galaxy, người dùng nên truy cập vào phần Cài đặt - Cập nhật phần mềm để tải về bản vá mới nhất.

Quá trình cập nhật thường chỉ mất vài phút nhưng sẽ giúp bạn an toàn trước các mối đe dọa an ninh mạng. Hãng cũng nhấn mạnh người dùng nên bật chế độ cập nhật tự động để không bỏ lỡ các bản vá quan trọng trong tương lai.

