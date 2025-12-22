Google thừa nhận hàng triệu điện thoại Android đang gặp rủi ro

(PLO)- 30% tổng số điện thoại Android hiện nay chưa nhận được các bản vá bảo mật cần thiết để chống lại các cuộc tấn công mạng.

Google vừa thừa nhận thông tin này trong bối cảnh các lỗ hổng mới trên Android hiện đang bị khai thác tích cực. Tuy nhiên, do đặc thù phân phối bản cập nhật phụ thuộc vào các nhà sản xuất và nhà mạng, nên không phải tất cả thiết bị đều nhận được bản vá kịp thời, thậm chí nhiều máy còn không được hỗ trợ.

Theo dữ liệu Google công bố, khoảng 70% thiết bị Android hiện nay vẫn nằm trong diện được hỗ trợ cập nhật bảo mật. Phần còn lại, chiếm gần một phần ba tổng số smartphone Android, đang sử dụng các phiên bản hệ điều hành hoặc bản vá đã lỗi thời, khiến thiết bị dễ bị tấn công.

Hàng triệu điện thoại Android không nhận được các bản vá bảo mật cần thiết. Ảnh: AI

Các lỗ hổng này có thể bị tin tặc lợi dụng để cài mã độc, đánh cắp dữ liệu hoặc vượt qua các lớp bảo vệ của hệ thống.

Google cho biết hãng đang tìm cách giảm thiểu tác động của tình trạng phân mảnh Android, thông qua việc cập nhật một số thành phần hệ thống trực tiếp từ Google Play. Tuy nhiên, với các lỗ hổng liên quan đến nhân hệ điều hành, bản vá đầy đủ vẫn phải phụ thuộc vào nhà sản xuất thiết bị.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng Android nên thường xuyên kiểm tra trạng thái cập nhật bảo mật, hạn chế cài đặt ứng dụng bên ngoài Google Play, và cân nhắc nâng cấp điện thoại nếu thiết bị đã quá cũ, không còn được hỗ trợ cập nhật.

