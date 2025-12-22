Quyết định này của Apple có thể ảnh hưởng hàng trăm triệu chiếc iPhone

(PLO)- Mới đây, Apple đã yêu cầu người dùng iPhone phải cập nhật iOS 26 ngay lập tức để tiếp tục nhận được các bản vá bảo mật.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh hãng xác nhận iPhone đang phải đối mặt với các mối đe dọa mới, bao gồm cả những cuộc tấn công có chủ đích.

Theo Apple, các bản vá bảo mật mới nhất hiện không còn được phát hành rộng rãi cho toàn bộ thiết bị như trước. Thay vào đó, phạm vi hỗ trợ đã bị thu hẹp lại, những bản cập nhật quan trọng hiện chỉ được cung cấp cho iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR. Điều này đồng nghĩa với việc những mẫu iPhone đời mới chỉ có thể được bảo vệ khi nâng cấp lên iOS 26.

Trước đây, iOS 18.7.3 từng được xem là lựa chọn phù hợp cho những ai chưa sẵn sàng nâng cấp lên iOS 26. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Apple đã thay đổi quyết định, buộc người dùng iPhone đủ điều kiện phải nâng cấp lên iOS 26 mới có thể nhận được các bản vá bảo mật mới nhất.

Trên thực tế, rất nhiều người vẫn đang sử dụng iOS 18 và chần chừ, không muốn nâng cấp lên iOS 26 do lo ngại máy chạy chậm, bộ nhớ không đủ, hoặc đơn giản là không muốn thay đổi thói quen sử dụng.

Hiện tại Apple chưa công bố số liệu chính thức về tỉ lệ cài đặt iOS 26. Mặc dù vậy, các ước tính từ giới phân tích cho thấy ít nhất một nửa người dùng iPhone vẫn chưa nâng cấp, và đa số vẫn đang sử dụng iOS 18.

Thị phần iOS trên iPhone. Ảnh: Telemetry Deck

Với những người đang sử dụng iPhone 11 trở lên, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo không nên tiếp tục trì hoãn cập nhật.

Các bản vá bảo mật lần này được đánh giá là đặc biệt quan trọng, đến mức chính phủ Mỹ đã đưa ra cảnh báo kêu gọi người dùng cập nhật thiết bị. Công ty an ninh mạng Zimperium cho biết, hơn 50% thiết bị di động trên toàn cầu tại bất kỳ thời điểm nào vẫn đang chạy các phiên bản hệ điều hành lỗi thời, bao gồm cả iPhone và Android. Đây chính là điểm yếu lớn nhất khiến người dùng dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

Người dùng iPhone đủ điều kiện được khuyến cáo nên cập nhật iOS 26 ngay lập tức. Ảnh: TIỂU MINH

Ngoài việc vá lỗ hổng, iOS 26 còn bổ sung thêm nhiều lớp bảo vệ mới. Hệ điều hành này tăng cường khả năng chống theo dõi và nhận dạng dấu vân tay của Google ngay trong trình duyệt Safari.

Apple cũng bổ sung các biện pháp phòng vệ trước những kết nối có dây tiềm ẩn rủi ro, nhằm đối phó với các hình thức tấn công từng được TSA cảnh báo.

Đáng chú ý, iOS 26 lần đầu tiên tích hợp các tính năng chống lừa đảo trực tiếp trong cuộc gọi và tin nhắn trên iPhone. Các cơ chế này được thiết kế để phát hiện và cảnh báo người dùng trước những hành vi đáng ngờ, trong bối cảnh lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn đang gia tăng.

