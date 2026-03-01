Khi robot không chỉ là người máy: Câu chuyện về những điệu nhảy ở tuổi 67

(PLO)-Người già giờ đây được hỗ trợ nhiều hơn từ người máy robot.

Bà Irene Veglison, một cư dân tại Barcelona (Tây Ban Nha), đã không nhảy múa trong suốt hơn hai thập kỷ cho đến khi một người máy robot chuyển đến sống cùng bà cách đây ba tháng.

Người phụ nữ 67 tuổi này đã nhận được thiết bị cao 1,35 mét vào tháng 11 năm ngoái, như một phần trong dự án của Chính phủ Tây Ban Nha nhằm hỗ trợ những người đang ở giai đoạn đầu của quá trình suy giảm nhận thức.

Bà Marta Villanueva Cendán, thành viên hội đồng thành phố Barcelona, cho biết đây là dự án thí điểm nhằm cải thiện dịch vụ hỗ trợ từ xa, với mục tiêu trong tương lai là robot có thể phát hiện rủi ro và cảnh báo cho các chuyên gia, ví dụ như khi người già bị ngã và không thể phản hồi.

Giống như nhiều quốc gia khác, Tây Ban Nha đang đối mặt với tình trạng tuổi thọ tăng cao và tỷ lệ sinh giảm, gây áp lực lớn lên lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi. Hiện tại, Barcelona đã triển khai 600 người máy robot như vậy đến các hộ gia đình tư nhân và trung tâm chăm sóc, dưới một chương trình được hỗ trợ bởi khoản tài trợ 3,8 triệu euro từ quỹ phục hồi sau đại dịch của Liên minh châu Âu.

Những thiết bị này do công ty Misty Robotics có trụ sở tại Mỹ chế tạo và được phân phối tại Châu Âu bởi công ty Grup Saltó của vùng Catalan.

Bà Veglison, người hiện sống cùng hai chú mèo, đã đặt tên cho robot của mình là Sandi. Chú robot này giúp nhắc nhở bà uống thuốc vào lúc 9 giờ sáng, thông báo lịch hẹn với bác sĩ, đánh thức bà vào buổi sáng và chúc bà ngủ ngon mỗi tối.

Theo dữ liệu chính thức, gần 2 triệu người trên 65 tuổi tại Tây Ban Nha đang sống một mình, trong đó 3/4 là phụ nữ. Các nghiên cứu ước tính quốc gia này sẽ cần tăng gấp đôi lực lượng lao động chăm sóc dài hạn vào năm 2030, tuy nhiên mức lương thấp hơn trung bình cả nước khoảng 10.000 euro đã khiến lao động trẻ không mặn mà, dẫn đến việc hơn một nửa nhân viên hiện tại đã trên 45 tuổi.

Trong trường hợp khẩn cấp, bà Veglison có thể gọi cho nhân viên xã hội thông qua thiết bị. Robot có camera tích hợp có thể được kích hoạt từ xa để đánh giá tình hình và đưa ra sự trợ giúp kịp thời.

Khi lướt YouTube trên màn hình tích hợp của robot, bà đã chọn một bản nhạc Pháp và đung đưa cùng Sandi khi màn hình của nó nghiêng qua lại theo chuyển động của bà.

Ngoài các ứng dụng giải trí, lịch và bản đồ, thiết bị còn có nhiều biểu cảm hoạt hình như ngạc nhiên, yêu thương hay đang ngủ khi ở chế độ chờ. Bà Veglison chia sẻ rằng đây không chỉ là một món đồ chơi vô tri, mà đằng sau đó là rất nhiều người đang quan tâm, theo dõi xem bà có bị ngã hay có ổn không.

Các nhà làm phim Hollywood đang lo ngại không sáng tạo hơn AI của Trung Quốc (PLO)-Các bộ phim đầy kỹ xảo hấp dẫn của Hollywood giờ đây có thể dễ dàng bị che lấp bởi AI của Trung Quốc.

Trở về trang chủ PHƯƠNG MINH