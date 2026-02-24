Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ thay đổi ngành công nghiệp điện thoại thông minh?

(PLO)- Trước thềm sự kiện Unpacked, nhiều thông tin cho thấy Samsung sẽ tái định vị dòng S26, trong đó phiên bản Galaxy S26 Ultra sẽ giữ vai trò trung tâm, hiệu năng cao hơn và các tính năng AI xử lý trực tiếp trên thiết bị.

Tại các sự kiện ra mắt sản phẩm mới, thông thường các nhà sản xuất sẽ phô diễn những nâng cấp về thông số kỹ thuật và camera. Tuy nhiên, với dòng Galaxy S26 sắp ra mắt, Samsung được cho là chuyển trọng tâm sang trải nghiệm tổng thể thay vì chạy đua về phần cứng.

Về thiết kế, S26 Ultra được cho là sẽ không còn kiểu dáng vuông vức như trước, thay vào đó chuyển sang phong cách mềm mại và đồng nhất với hai phiên bản còn lại. Samsung muốn thu hẹp sự khác biệt giữa bản Ultra và các mẫu tiêu chuẩn, thay vì tạo cảm giác đây là một dòng máy tách biệt. Dù giá bán và cấu hình khác nhau, nhưng cả 3 phiên bản đều hướng đến việc đáp ứng tốt các nhu cầu công việc lẫn sử dụng hằng ngày.

Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng sẽ không còn sử dụng thiết kế vuông vức như trước. Ảnh: TIỂU MINH

Ở phần cứng, Samsung được cho là sẽ ưu tiên màn hình và camera thay vì theo đuổi độ mỏng. Tấm nền OLED M14 và cụm camera dày hơn cho thấy hãng tập trung vào độ sáng và khả năng xử lý quang học.

Một số kết quả thử nghiệm hiệu năng xuất hiện trước ngày ra mắt cho thấy S26 Ultra đạt điểm cao hơn trên AnTuTu, 3DMark và Geekbench. Thiết bị được cho là sử dụng phiên bản Snapdragon 8 Elite Gen 5 được tinh chỉnh riêng cho Galaxy, tương tự cách Samsung từng làm với thế hệ trước, trong khi S26 và S26+ có thể trang bị Exynos 2600 “cây nhà lá vườn”.

Bên cạnh đó, tính năng màn hình bảo mật, cho phép hạn chế góc nhìn để tránh lộ nội dung cũng được xem là điểm nhấn gây chú ý.

Các tính năng AI mới sẽ được ưu tiên xử lý trực tiếp trên thiết bị của người dùng. Ảnh: TIỂU MINH

Về AI, Galaxy AI vẫn sẽ là trọng tâm. Samsung đang đẩy mạnh các công cụ như Now Brief và Now Bar, đưa thông tin từ nhiều ứng dụng lên màn hình chính để người dùng xử lý nhanh hơn. Hướng đi này tương đồng với xu hướng AI tác nhân, nơi hệ thống chủ động tổng hợp và gợi ý hành động thay vì chỉ phản hồi lệnh.

Đáng chú ý, Samsung được cho là sẽ ưu tiên xử lý AI trực tiếp trên máy nhờ sức mạnh của chipset mới, qua đó giảm phụ thuộc vào đám mây và tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong bối cảnh chi phí linh kiện tăng và thị trường biến động, giá bán dòng S26 được dự đoán sẽ có điều chỉnh. Galaxy S26 Ultra có thể giữ mức tương đương thế hệ trước, trong khi S26 và S26+ tăng giá. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vẫn cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm và bảo mật trong 7 năm, đồng thời duy trì chiến lược sạc ở mức vừa phải để đảm bảo độ bền pin lâu dài.

Galaxy S26 Ultra có thể không tạo ra cú sốc về hình thức, nhưng nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, Samsung đang tái định hình dòng sản phẩm theo hướng ưu tiên hiệu năng thực tế, AI chủ động và quyền riêng tư, thay vì chỉ tập trung vào con số cấu hình.

