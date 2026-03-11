Sai lầm khi làm sạch loa điện thoại khiến máy bị rè

(PLO)- Theo thời gian, bụi bẩn, mồ hôi và vụn vải từ túi áo, quần có thể bám vào các khe loa, khiến âm thanh nhỏ, rè hoặc mất chi tiết.

Việc vệ sinh loa đúng cách không chỉ giúp tiếng rõ hơn mà còn giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Trước khi vệ sinh, hãy tắt nguồn điện thoại và tháo tai nghe hoặc phụ kiện đi kèm. Nhiều người có thói quen đưa máy lên miệng thổi mạnh vào khe loa để làm sạch bụi, nhưng cách này chỉ khiến bụi bám sâu hơn vào bên trong. Hơi ẩm từ hơi thở cũng có thể ảnh hưởng đến màng loa.

Thay vì thổi, bạn nên dùng bàn chải lông mềm chà nhẹ qua lại trên bề mặt lưới loa để bụi bong ra. Không cần chà mạnh vì có thể làm rách lớp lưới bảo vệ bên trong. Nếu không có bàn chải, bạn có thể dùng tăm bông khô hoặc khăn sợi nhỏ lau nhẹ phần khe loa để lấy bụi bám ở phía ngoài.

Sử dụng tăm bông hoặc bàn chải sợi nhỏ để vệ sinh cổng loa trên smartphone. Ảnh minh họa: AI

Trong trường hợp bụi bám chặt, có thể dùng một đoạn băng dính dán nhẹ lên khu vực loa rồi nhấc ra để kéo bụi theo. Tuyệt đối không dùng kim, tăm kim loại hay vật sắc nhọn chọc vào khe loa vì dễ làm rách lớp lưới bảo vệ.

Một lưu ý khác là tránh xịt nước, cồn, hoặc các dung dịch lỏng trực tiếp lên loa. Những chất lỏng này có thể thấm vào bên trong thiết bị và gây hỏng mạch hoặc ảnh hưởng đến cảm biến. Thay vào đó, nếu cần, bạn có thể làm ẩm nhẹ đầu tăm bông với cồn y tế rồi vắt thật khô trước khi lau quanh viền loa.

Vệ sinh loa định kỳ sẽ giúp duy trì chất lượng âm thanh và hạn chế chi phí sửa chữa về sau. Chỉ cần thao tác nhẹ nhàng và đúng cách, người dùng có thể tự làm sạch tại nhà mà không cần mang máy đi bảo dưỡng.

