7 phụ kiện điện thoại giá rẻ bạn không nên phí tiền mua

(PLO)- Không ít phụ kiện điện thoại được quảng cáo hấp dẫn, nhưng hiệu quả thực tế lại không tương xứng với lời giới thiệu.

Thị trường phụ kiện điện thoại hiện nay khá phong phú, từ ốp lưng, cáp sạc, pin dự phòng cho đến quạt tản nhiệt hay miếng dán “chống bức xạ”, người dùng có thể tìm thấy đủ loại sản phẩm với mức giá chỉ vài chục ngàn đồng. Tuy nhiên, giá rẻ không đồng nghĩa với tiết kiệm. Có những phụ kiện gần như vô dụng, có những món lại tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến pin, màn hình hoặc linh kiện bên trong máy.

Dưới đây là những nhóm phụ kiện người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi mua.

1. Miếng dán và ốp lưng “chống bức xạ”

Các sản phẩm quảng cáo khả năng chặn bức xạ điện từ (EMF) từ smartphone xuất hiện khá nhiều trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu khoa học hiện nay, bức xạ từ điện thoại là dạng không ion hóa, năng lượng thấp và nằm trong giới hạn an toàn được quy định.

Phần lớn miếng dán “chống bức xạ” không tạo ra sự khác biệt rõ ràng trong thực tế sử dụng. Thậm chí, nếu thực sự chặn được sóng, điện thoại sẽ khó bắt tín hiệu mạng. Nếu lo ngại về bức xạ, giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất vẫn là bật chế độ máy bay khi không cần kết nối.

Miếng dán chống bức xạ điện thoại hầu như không có tác dụng.

2. Cục sạc không rõ nguồn gốc

Những mẫu sạc giá rẻ, không có chứng nhận như MFi (với iPhone), USB-IF (với Android) hoặc Qi2 (với sạc không dây) có thể hoạt động chập chờn, làm pin điện thoại chai nhanh hơn theo thời gian. Nguy cơ cháy nổ là rất thấp nếu dùng đúng cách, nhưng việc giảm tuổi thọ pin hoặc sạc chậm bất thường là có thể xảy ra.

3. Cáp sạc giá rẻ

Cáp sạc kém chất lượng thường có lõi dây mỏng, lớp bọc dễ rách và đầu cắm không chắc chắn. Điều này dẫn đến tình trạng sạc chập chờn, phải xoay dây mới vào điện, hoặc tệ hơn là làm lỏng cổng sạc. Không cần phải chọn loại quá đắt tiền, nhưng bạn nên ưu tiên các sản phẩm có thương hiệu uy tín, thông số rõ ràng.

4. Miếng dán bảo vệ camera

Nhiều người thường lo ngại ống kính camera có thể bị trầy trong quá trình sử dụng nên đã dán thêm miếng bảo vệ. Tuy nhiên, trên các mẫu cao cấp như iPhone 15 Pro hay Samsung Galaxy S26 Ultra, ống kính đã được phủ lớp kính cứng, có khả năng chống trầy cao.

Việc dán thêm một lớp kính rẻ tiền có thể làm giảm lượng ánh sáng đi vào cảm biến, ảnh hưởng độ sắc nét và khả năng chụp thiếu sáng.

Dán che camera có thể ảnh hưởng đến chất lượng ảnh.

5. Đế sạc không dây không đạt chuẩn

Sạc không dây vốn kém hiệu quả hơn sạc có dây do thất thoát năng lượng dưới dạng nhiệt. Nếu sử dụng đế sạc không đạt chuẩn Qi2 hoặc không kiểm soát nhiệt tốt, máy có thể nóng lên đáng kể.

Nhiệt độ cao kéo dài là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ pin. Do đó, người dùng nên chọn đế sạc có chứng nhận rõ ràng, công suất phù hợp với thiết bị.

6. Pin dự phòng không thương hiệu

Pin dự phòng liên quan trực tiếp đến nguồn điện và an toàn. Sản phẩm trôi nổi, không rõ dung lượng thực tế hoặc không có mạch bảo vệ có thể sạc chậm, nóng bất thường hoặc xuống cấp nhanh. Với pin dự phòng, bạn nên chọn thương hiệu có tên tuổi, có thông tin về công suất, dung lượng và chứng nhận an toàn.

7. Giá đỡ điện thoại kém chất lượng

Giá đỡ dùng cho ô tô hoặc xe máy nếu lỏng lẻo có thể khiến điện thoại rơi khi xe rung lắc. Rủi ro này không chỉ gây hư hỏng màn hình mà còn tiềm ẩn nguy hiểm khi đang di chuyển. Các mẫu có cơ chế kẹp chắc chắn hoặc hệ thống chống rung thường an toàn hơn so với loại nam châm rẻ tiền.

