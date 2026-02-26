Samsung Galaxy S26 series chính thức ra mắt với màn hình chống nhìn trộm

(PLO)- Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra xuất hiện với loạt nâng cấp về AI, hiệu năng và bảo mật, hướng đến trải nghiệm liền mạch hơn trên smartphone.

Theo Samsung, Galaxy S26 series được phát triển theo hướng đồng bộ giữa vi xử lý, camera và nền tảng AI. Thiết bị có thể hỗ trợ quản lý lịch trình, tra cứu thông tin, chỉnh sửa nội dung và đề xuất tác vụ phù hợp theo ngữ cảnh sử dụng. Mục tiêu là rút ngắn khoảng cách giữa ý định và hành động, thay vì buộc người dùng phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng.

Về hiệu năng, Galaxy S26 Ultra sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, giúp tăng hiệu năng CPU 19%, GPU tăng 24% và NPU tăng 39% so với thế hệ trước, nhằm tối ưu cho các tác vụ AI luôn hoạt động.

Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ thay đổi ngành công nghiệp điện thoại thông minh? (PLO)- Trước thềm sự kiện Unpacked, nhiều thông tin cho thấy Samsung sẽ tái định vị dòng S26, trong đó phiên bản Galaxy S26 Ultra sẽ giữ vai trò trung tâm, hiệu năng cao hơn và các tính năng AI xử lý trực tiếp trên thiết bị.

Samsung Galaxy S26 Series tập trung vào AI và trải nghiệm tổng thể.

Hệ thống tản nhiệt cũng được thiết kế lại để duy trì sự ổn định khi chơi game, quay video hoặc xử lý đa nhiệm. Máy hỗ trợ sạc Super Fast Charging 3.0, có thể đạt 75% pin trong 30 phút.

Galaxy S26 Ultra cũng được tích hợp công nghệ Privacy Display, giúp người dùng hạn chế bị nhìn trộm khi nhập mật khẩu hoặc mở các ứng dụng nhạy cảm.

Mặt sau của máy là cụm camera lớn có độ phân giải lần lượt là 50 MP (camera góc siêu rộng), 200 MP (camera góc rộng, zoom quang học 2x), 50 MP, (camera telephoto, hỗ trợ zoom quang học 10x), 10 MP (camera telephoto) và camera trước 12 MP.

Đi kèm theo đó là các công cụ AI như Photo Assist, cho phép chỉnh sửa ảnh bằng mô tả ngôn ngữ tự nhiên, trong khi Creative Studio tập trung các tính năng sáng tạo vào một giao diện thống nhất.

Về bảo mật, Galaxy S26 series tích hợp Samsung Knox ở cấp độ phần cứng, kết hợp Personal Data Engine và Knox Vault để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Các tính năng như Call Screening dựa trên AI, Privacy Alerts và Private Album giúp người dùng kiểm soát tốt hơn thông tin cá nhân.

Tại Việt Nam, Galaxy S26 series sẽ có các màu Tím Cobalt, Trắng Classic, Đen Classic và Xanh Sky Blue, cùng hai màu độc quyền trên trang chủ là Vàng Hồng và Bạc Shadow. Giá bán lẻ đề nghị từ 25,99 triệu đồng cho Galaxy S26 256 GB và cao nhất 51,99 triệu đồng cho Galaxy S26 Ultra 1 TB.

Người dùng Samsung nên làm ngay điều này để tránh mất quyền lợi (PLO)- Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng Samsung cũng phát hành bản cập nhật hệ thống Google Play cho hàng loạt mẫu điện thoại và máy tính bảng Galaxy.