iPhone lập kỷ lục về doanh số bất chấp điều này

(PLO)- Trong khi thị trường smartphone châu Âu giảm nhẹ trong năm 2025, iPhone lại ghi nhận mức doanh số cao nhất từ trước đến nay tại khu vực này.

Báo cáo từ công ty phân tích Omdia cho thấy trong năm 2025, Apple bán được khoảng 36,9 triệu chiếc iPhone tại châu Âu, tăng gần 6% so với năm trước và chiếm khoảng 27% thị phần khu vực, con số chưa từng có của hãng tại đây.

Trong khi đó, tổng thị trường smartphone châu Âu lại giảm khoảng 1% trong cùng kỳ, phản ánh sự chững lại chung của phân khúc điện thoại di động.

Thành công này không đến từ một model đơn lẻ mà là cả dải sản phẩm iPhone, trong đó iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max và iPhone 17 Pro Max đều là những cái tên được người dùng lựa chọn nhiều.

Các mẫu iPhone cao cấp luôn thu hút người tiêu dùng tại Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH

Tại một số thị trường lớn khác như Đông Nam Á, iPhone cũng có dấu hiệu tăng sức hút. Số liệu từ các báo cáo thị trường cho thấy Apple đã vượt qua Xiaomi để giành lại vị trí thứ hai tại thị trường Việt Nam, với thị phần đáng kể trong phân khúc cao cấp, chỉ xếp sau Samsung.

Theo thống kê bán lẻ trong quý I năm 2025, mẫu iPhone 16 Pro Max lọt vào danh sách 5 smartphone bán chạy nhất tại Việt Nam, một tín hiệu cho thấy người tiêu dùng trong nước vẫn ưu tiên các model cao cấp khi mua sắm.

Trên phạm vi toàn cầu, Apple xuất xưởng hơn 240 triệu chiếc iPhone trong năm 2025, tăng so với năm trước. iPhone tiếp tục là sản phẩm mang lại doanh thu lớn nhất cho hãng.

Trong bối cảnh thị trường smartphone tăng trưởng chậm, việc iPhone vẫn duy trì đà bán hàng ổn định tại nhiều khu vực cho thấy sức hút của dòng sản phẩm này vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.

iPhone là gà đẻ trứng vàng của Apple và nhiều hệ thống bán lẻ. Ảnh: TIỂU MINH

