Vì sao iPhone không cho phép từ chối cuộc gọi?

(PLO)- Không ít người dùng iPhone từng rơi vào tình huống muốn từ chối nhanh một cuộc gọi nhưng lại không thấy nút Decline (từ chối) trên màn hình khóa.

Thay vào đó, máy chỉ hiển thị tùy chọn Slide to answer (vuốt để trả lời). Đây không phải lỗi phần mềm, mà là cách Apple thiết kế để hạn chế các thao tác ngoài ý muốn.

Sự khác biệt nằm ở trạng thái thiết bị. Khi iPhone đang được mở khóa và bạn đang sử dụng máy, giao diện cuộc gọi sẽ hiển thị đầy đủ hai nút Accept (nhận) và Decline (từ chối). Tuy nhiên, nếu màn hình đang khóa, hệ thống chỉ cho phép vuốt để trả lời, còn nút từ chối sẽ không xuất hiện trực tiếp.

Hai kiểu hiển thị trả lời cuộc gọi trên iPhone.

Theo đó, Apple cố tình làm như vậy để tránh việc người dùng vô tình chạm nhầm khi điện thoại đang nằm trong túi quần, balo hoặc úp trên bàn. Nếu hai nút lớn hiển thị ngay trên màn hình khóa, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể khiến cuộc gọi bị từ chối hoặc chấp nhận ngoài ý muốn. Trong khi đó, thao tác vuốt đòi hỏi chuyển động rõ ràng hơn, giảm khả năng kích hoạt nhầm.

Mặc dù không có nút từ chối trên màn hình, nhưng bạn vẫn có thể từ chối cuộc gọi không cần thiết bằng cách nhấn nút nguồn hai lần liên tiếp. Trong trường hợp chỉ muốn tắt chuông mà chưa muốn nghe hoặc từ chối, bạn có thể nhấn nút nguồn một lần.

Thiết kế này cũng phù hợp với triết lý chung của Apple trong việc hạn chế các thao tác ngoài ý muốn. iPhone sử dụng cảm biến tiệm cận để tự động tắt màn hình khi áp sát vào tai trong lúc gọi, nhằm tránh việc má chạm vào màn hình và kích hoạt nhầm chức năng. Cách hiển thị cuộc gọi trên màn hình khóa cũng được xây dựng theo hướng tương tự.

Ban đầu, nhiều người có thể cảm thấy cách làm này thiếu tiện lợi, nhất là khi muốn từ chối nhanh một cuộc gọi làm phiền. Tuy nhiên, khi hiểu cơ chế hoạt động, có thể thấy Apple đang ưu tiên sự an toàn thao tác hơn là hiển thị đầy đủ nút bấm ở mọi trạng thái.

Apple chú trọng ngay cả những tiểu tiết nhỏ trên iPhone. Ảnh minh họa: AI

