Khi có 4 dấu hiệu này, bạn nên nghĩ đến việc đổi iPad

(PLO)- iPad vốn nổi tiếng về độ bền và khả năng hoạt động ổn định trong nhiều năm. Tuy nhiên, nếu thiết bị xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, có lẽ bạn nên cân nhắc đến việc nâng cấp.

1. Hiệu năng suy giảm

iPad có thể mở ứng dụng chậm hơn, thao tác vuốt không còn trơn tru và việc chuyển đổi giữa các ứng dụng cũng xuất hiện độ trễ.

Ngay cả khi bạn đã thử dọn dẹp bộ nhớ, tắt bớt ứng dụng chạy nền hoặc khởi động lại máy, tình trạng này vẫn không cải thiện nhiều. Điều đó cho thấy phần cứng đã không còn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hiện tại.

Tin vui cho những ai đang chờ iPhone 18 Pro Max (PLO)- Theo một số nguồn tin rò rỉ, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã được Apple đưa vào giai đoạn thử nghiệm sản xuất, hé lộ nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Nâng cấp iPad khi hiệu năng suy giảm mạnh. Ảnh: Pexels

2. Khả năng tương thích

Khả năng tương thích của ứng dụng cũng là một vấn đề cần phải lưu ý. Khi một số ứng dụng quen thuộc không còn cập nhật được hoặc thậm chí không thể tải về từ App Store, trải nghiệm sử dụng của bạn sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt.

Ngoài việc không được trải nghiệm các tính năng mới, người dùng còn có nguy cơ bị tấn công, rò rỉ dữ liệu do không còn nhận được các bản vá bảo mật từ Apple.

3. Pin nhanh hết

Giống như bất kì thiết bị điện tử nào, pin trên iPad cũng sẽ xuống cấp theo thời gian. Sau nhiều chu kì sạc, thời gian sử dụng sẽ bắt đầu giảm dần.

Nếu iPad chỉ sử dụng được trong thời gian ngắn dù không mở các tác vụ nặng, hoặc bạn phải sạc nhiều lần trong ngày, có lẽ đã đến lúc bạn nên cân nhắc đến việc thay pin hoặc nâng cấp lên một thiết bị mới hơn.

4. Không còn được hỗ trợ cập nhật

Thông thường, Apple sẽ hỗ trợ cập nhật phần mềm và bản vá bảo mật cho iPhone, iPad trong khoảng 5-7 năm.

Do đó, nếu iPad của bạn đã không còn nhận được các bản cập nhật, bạn hãy nghĩ đến việc đổi iPad mới. Trong trường hợp này, việc nâng cấp sẽ giúp đảm bảo trải nghiệm ổn định và an toàn hơn.

Việc cập nhật không chỉ giúp bạn an toàn hơn, mà còn có thể trải nghiệm được các tính năng mới trên thiết bị và ứng dụng. Ảnh: Pexels

Tại thị trường Việt Nam, người dùng có thể tìm thấy các mẫu iPad phổ thông như iPad Gen 10 với mức giá khoảng 7 triệu đồng, hoặc những dòng mới hơn như iPad Gen 11 hoặc iPad A16 5G với giá từ 9-14 triệu đồng tùy cấu hình.

Nếu cần làm các tác vụ nặng như dựng phim, chỉnh sửa hình ảnh, sáng tạo nội dung… người dùng có thể chọn mua phiên bản iPad Air và iPad Pro với giá chỉ từ 15 triệu đồng.

Ngoài các sản phẩm mới chính hãng, người dùng cũng có thể cân nhắc các mẫu máy cũ hoặc likenew với chi phí dễ tiếp cận hơn. Điều này giúp việc nâng cấp trở nên linh hoạt hơn, nhất là khi thiết bị hiện tại đã bộc lộ nhiều hạn chế.

iPhone lập kỷ lục về doanh số bất chấp điều này (PLO)- Trong khi thị trường smartphone châu Âu giảm nhẹ trong năm 2025, iPhone lại ghi nhận mức doanh số cao nhất từ trước đến nay tại khu vực này.