FBI cảnh báo những ai đang sở hữu router WiFi này nên chú ý

(PLO)- Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo khẩn liên quan đến 12 mẫu router WiFi đã hết vòng đời hỗ trợ, có nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển.

Theo FBI, những mẫu router trong danh sách này đã bị tin tặc khai thác ngoài thực tế. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thiết bị đã hết vòng đời hỗ trợ, không còn được nhà sản xuất cập nhật firmware.

Danh sách 12 mẫu router WiFi bạn nên tránh:

Cisco M10

Linksys E1000

Linksys E1200

Linksys E1500

Linksys E1550

Linksys E2500

Linksys E3000

Linksys E3200

Linksys E4200

Linksys WRT310N

Linksys WRT320N

Linksys WRT610N

Router WiFi quá cũ tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ khiến người dùng mất dữ liệu. Ảnh minh họa: AI

Tin tặc có thể dựa vào các lỗ hổng đã được công bố để xâm nhập từ xa, cài mã độc trực tiếp vào router. Một số biến thể còn có khả năng vượt qua cơ chế bảo vệ bằng mật khẩu quản trị, từ đó chiếm quyền điều khiển thiết bị mà người dùng không hề hay biết.

Sau khi chiếm quyền kiểm soát, router WiFi sẽ bị biến thành một mắt xích trong mạng botnet, tức là mạng lưới các thiết bị nhiễm mã độc được điều khiển tập trung. Những mạng này có thể được sử dụng để thực hiện tấn công từ chối dịch vụ, phát tán thêm mã độc hoặc bán quyền truy cập thông qua các dịch vụ proxy.

Năm 2024, một mạng botnet quy mô lớn đã bị triệt phá sau khi lây nhiễm hơn 19 triệu thiết bị trên toàn cầu. Khi router gia đình bị chiếm quyền điều khiển và đưa vào mạng lưới này, thiết bị có thể bị dùng làm trung gian cho các cuộc tấn công mạng mà chủ nhà không hề hay biết. Nguy hiểm hơn, nếu tin tặc can thiệp vào cấu hình, mở cổng truy cập hoặc chuyển hướng lưu lượng truy cập, dữ liệu cá nhân truyền qua mạng cũng có nguy cơ bị theo dõi hoặc đánh cắp.

FBI khuyến cáo người dùng nên kiểm tra model router WiFi đang sử dụng. Trong trường hợp thiết bị đã quá cũ, không còn được hỗ trợ cập nhật hoặc chỉ hỗ trợ một băng tần 2.4 GHz, bạn nên cân nhắc nâng cấp lên thiết bị mới hơn, vừa đảm bảo an toàn, vừa tăng tốc độ và khả năng kết nối nhiều thiết bị cùng lúc.

