Vì sao WiFi trên iPhone 17 nhanh hơn đáng kể các thiết bị Android?

(PLO)- Theo báo cáo mới nhất của Ookla, hiệu suất WiFi của iPhone 17 vượt qua hầu hết các thiết bị Android cao cấp ở nhiều thị trường.

Kết quả đo thực tế bằng Speedtest.net do Ookla công bố cho thấy iPhone 17 (sử dụng chip N1) có tốc độ mạng nhanh hơn đáng kể so với dòng iPhone 16 dùng chip Broadcom, dù cả hai đều bị giới hạn ở băng thông 160 MHz của WiFi 7.

Kết quả này cũng tiết lộ một phát hiện khá thú vị. Apple không sử dụng kênh 320 MHz vốn chỉ mới phổ biến trên một số thiết bị cao cấp. Thay vào đó, hãng tập trung cải thiện khả năng duy trì kết nối ổn định trong môi trường mạng kém, ưu tiên trải nghiệm thực tế thay vì tốc độ tối đa trên lý thuyết.

Ở hầu hết thị trường, iPhone 17 đều cho tốc độ WiFi cao hơn rõ rệt so với iPhone 16, đặc biệt là ở những khu vực có tốc độ mạng chậm.

iPhone 17 hiện đang giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng các thiết bị có tốc độ tải xuống (download) nhanh nhất, chỉ đứng sau dòng Pixel 10 Pro. Biểu đồ của Ookla cho thấy tốc độ median của iPhone 17 đã vượt loạt flagship Android như Xiaomi 15T Pro, Galaxy S25 hay Oppo Find X8 Pro.

Những thiết bị có tốc độ tải xuống nhanh nhất. Ảnh: Ookla

Ở phần tốc độ tải lên (upload), hiệu suất của iPhone 17 thậm chí vượt mặt Pixel 10 Pro, chỉ đứng sau Xiaomi 15T Pro. Đây là dấu mốc quan trọng vì tốc độ này sẽ quyết định thời gian sao lưu đám mây, video call và các tác vụ theo thời gian thực.

Tốc độ upload của iPhone 17 nhanh hơn đáng kể các thiết bị khác. Ảnh: Ookla

Thông số kĩ thuật chi tiết của chip N1 không được Apple công bố, nhưng sự khác biệt rõ rệt cho thấy hãng đã thực hiện nhiều việc để tối ưu hiệu suất. Những thay đổi này có thể đến từ thiết kế ăng ten mới, sắp xếp lại cấu trúc xử lý, cải thiện tương tác giữa phần cứng và iOS hoặc tối ưu cách thiết bị xử lý mạng đa nhiễu.

WiFi vốn là hệ thống phức tạp, chịu ảnh hưởng bởi môi trường, thiết bị và cả thuật toán quản lý kết nối, nên việc tạo ra mức tăng trưởng lớn mà không thay đổi thông số băng thông cho thấy Apple đang đầu tư đáng kể cho lớp hạ tầng này.

Dù kết quả rất tích cực, nhưng báo cáo của Ookla vẫn nhấn mạnh Apple còn dư địa để tiến xa hơn. Kênh 320 MHz của WiFi 7 chưa được triển khai rộng do hạn chế hạ tầng router và quy định sử dụng băng tần 6 GHz ở nhiều quốc gia. Nếu Apple tận dụng được các băng tần này trong phiên bản chip N2 tương lai, khoảng cách hiệu suất với các thiết bị Android có thể thay đổi thêm một lần nữa.

Báo cáo đầy đủ của Ookla, bao gồm nhiều biểu đồ so sánh hiệu suất WiFi giữa iPhone 17, iPhone 16 và các flagship Android hiện đang được công bố tại https://www.ookla.com/articles/apple-n1-2025 .

Tốc độ WiFi trên iPhone được cải thiện đáng kể nhờ chip N1. Ảnh minh họa: AI

