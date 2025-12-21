Samsung có thể bán được ít điện thoại hơn vào năm tới vì điều này

(PLO)- Tình trạng thiếu hụt chip nhớ được dự báo sẽ đẩy giá điện thoại lên cao và ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số bán hàng trong năm 2026.

Theo báo cáo mới nhất của Counterpoint Research, sản lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trong năm tới dự kiến sẽ giảm 2,1%. Nguyên nhân chính đến từ tình trạng thiếu hụt chip nhớ bán dẫn, khi nguồn cung đang bị cạnh tranh mạnh bởi nhu cầu ngày càng tăng từ các trung tâm dữ liệu và dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Counterpoint Research, trong bối cảnh AI phát triển nhanh, các hãng công nghệ lớn ưu tiên nguồn chip nhớ cho máy chủ và hạ tầng tính toán. Điều này khiến chi phí linh kiện cho smartphone tăng lên, kéo theo giá thành sản phẩm có nguy cơ leo thang.

Theo Counterpoint Research, trong bối cảnh AI phát triển nhanh, các hãng công nghệ lớn ưu tiên nguồn chip nhớ cho máy chủ và hạ tầng tính toán. Điều này khiến chi phí linh kiện cho smartphone tăng lên, kéo theo giá thành sản phẩm có nguy cơ leo thang. Khi giá bán tăng, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng có thể bị chững lại, đặc biệt là ở các thị trường nhạy cảm về giá.

Công ty nghiên cứu cho biết, doanh số bán điện thoại thông minh toàn cầu của Samsung vào năm 2026 sẽ giảm 2,1% so với năm 2025. Mức sụt giảm này được đánh giá là tương đương với mặt bằng chung của thị trường, phản ánh những khó khăn mang tính hệ thống chứ không phải vấn đề riêng của từng hãng.

Dự báo thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong năm 2026 cùng mức độ tăng trưởng tương ứng của các hãng. Ảnh: Couterpoint Research

Apple cũng được dự báo sẽ chịu tác động tương tự, với mức giảm 2,2%. Trong khi đó, một số thương hiệu khác có thể đối mặt mức sụt giảm sâu hơn, đơn cử như Honor có thể giảm đến 3,4% so với cùng kỳ.

Không chỉ đối mặt nguy cơ giảm sản lượng, Samsung còn đứng trước áp lực phải điều chỉnh giá bán. Trước đó, một số nguồn tin từ thị trường Ấn Độ cho biết hãng có thể tăng giá dòng Galaxy A tại quốc gia này, với mức tăng lên đến 2.000 rupee. Mặc dù Samsung chưa đưa ra xác nhận chính thức, nhưng động thái tăng giá tại các thị trường đang phát triển có thể khiến người dùng cân nhắc kỹ hơn trước khi nâng cấp thiết bị.

Các chuyên gia của Counterpoint Research nhận định, năm 2026 sẽ là giai đoạn khó khăn đối với toàn ngành smartphone. Việc cân đối nguồn cung chip nhớ giữa mảng tiêu dùng và mảng AI sẽ tiếp tục là bài toán lớn đối với các nhà sản xuất.

Trong ngắn hạn, người tiêu dùng có thể phải đối mặt với giá smartphone cao hơn, trong khi doanh số bán ra khó duy trì mức tăng trưởng như những năm trước.

Việc thiếu hụt chip nhớ có thể khiến giá điện thoại tăng cao, ảnh hưởng đến lượng sản phẩm bán ra. Ảnh: TIỂU MINH

