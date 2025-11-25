Hé lộ nguyên nhân vì sao giá smartphone có thể tăng mạnh trong thời gian tới

Chỉ một cú nhấp chuột, bạn sẽ biết điện thoại có bị theo dõi hay không
(PLO)- Mỗi thiết bị di động đều để lại dấu vân tay kỹ thuật số độc nhất, cho phép các công ty thu thập dữ liệu mà không cần sự đồng ý của bạn. Tin tốt là bạn có thể kiểm tra điện thoại có bị theo dõi hay không chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Thiết bị điện tử nào trong nhà phát ra nhiều bức xạ nhất?
(PLO)- Từ lò vi sóng đến máy hút bụi, mỗi thiết bị đều tạo ra một trường điện từ nhất định. Điều bất ngờ là thứ phát xạ cao nhất lại không phải smartphone hay WiFi.