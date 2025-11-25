Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh

Danh mục

Kinh Doanh Online

Hé lộ nguyên nhân vì sao giá smartphone có thể tăng mạnh trong thời gian tới

Tiểu Minh

(PLO)- Sự bùng nổ của AI đã tạo ra áp lực chưa từng có lên thị trường chip nhớ, khiến giá linh kiện tăng và buộc các hãng smartphone phải điều chỉnh chiến lược sản phẩm.

Video: Hé lộ lý do vì sao giá smartphone có thể tăng trong thời gian tới. Thực hiện: TIỂU MINH
Trở về trang chủ
Tiểu Minh

Tin liên quan

từ khóa :

#smartphone #smartphone tăng giá #tăng giá smartphone #chip nhớ #AI #trí tuệ nhân tạo #điện thoại tăng giá

Đọc thêm