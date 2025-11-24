Chỉ một cú nhấp chuột, bạn sẽ biết điện thoại có bị theo dõi hay không

(PLO)- Mỗi thiết bị di động đều để lại dấu vân tay kỹ thuật số độc nhất, cho phép các công ty thu thập dữ liệu mà không cần sự đồng ý của bạn. Tin tốt là bạn có thể kiểm tra điện thoại có bị theo dõi hay không chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Dấu vân tay kỹ thuật số (fingerprinting)

Nhiều người tin rằng tắt cookie hay bật chế độ duyệt web riêng tư là đủ để bảo vệ quyền riêng tư. Trên thực tế, mỗi chiếc điện thoại phát ra hàng chục tín hiệu dữ liệu riêng lẻ. Khi kết hợp, chúng tạo thành một dấu vân tay kỹ thuật số duy nhất, giúp nhận diện thiết bị trên mạng. Ngay cả khi không đăng nhập vào tài khoản nào, thiết bị của bạn vẫn có thể bị lập hồ sơ và theo dõi.

Cách kiểm tra điện thoại có bị theo dõi hay không

Đầu tiên, bạn có thể sử dụng công cụ Cover Your Tracks ( https://coveryourtracks.eff.org/ ) của Electronic Frontier Foundation (EFF) để kiểm tra dấu vân tay trình duyệt.

Sau khi nhấn Test Your Browser, nếu nhận được thông báo “dấu vân tay trình duyệt của bạn đã được tạo ngẫu nhiên” nghĩa là bạn được bảo vệ tốt. Ngược lại, nếu thấy thông báo “trình duyệt của bạn có dấu vân tay duy nhất”, nghĩa là thiết bị có thể đang bị theo dõi.

Kiểm tra dấu vân tay trình duyệt. Ảnh: TIỂU MINH

Trang web Am I Unique ( https://amiunique.org/fingerprint ) cũng cho phép bạn kiểm tra nhiều tín hiệu dữ liệu từ điện thoại, bao gồm trình duyệt, VPN và chế độ riêng tư.

Hiện tại các trình duyệt như Safari và Firefox đã triển khai công nghệ chống fingerprinting mặc định, giúp hạn chế một phần dữ liệu bị thu thập. VPN cũng có thể giảm rủi ro, nhưng không thể ngăn hoàn toàn việc thiết bị phát ra tín hiệu nhận dạng.

Trên Android, dịch vụ Google Play chạy nền liên tục và có quyền truy cập gần như mọi dữ liệu trên thiết bị. Các ứng dụng bên thứ ba cũng tiềm ẩn nguy cơ thu thập dữ liệu xâm nhập. Ngay cả khi bạn sử dụng Safari trên iPhone, việc chọn Google làm công cụ tìm kiếm mặc định có thể làm tăng khả năng bị theo dõi nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Google.

Không có cách nào để ngăn chặn việc bị theo dõi hoàn toàn trong thời đại hiện nay. Ảnh: AI

Tất nhiên là người dùng không thể ngăn chặn hoàn toàn việc bị thu thập dấu vân tay kỹ thuật số, nhưng có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách:

Sử dụng trình duyệt có tính năng chống theo dõi.

Kiểm tra định kỳ dấu vân tay kỹ thuật số bằng các công cụ EFF hoặc Am I Unique.

Sử dụng VPN để hạn chế một số tín hiệu nhận dạng.

Cẩn trọng khi nhấn vào các nút chuyển hướng từ trình duyệt sang ứng dụng của bên thứ ba.

