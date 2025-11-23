(PLO)- Tin công nghệ 23-11 sẽ có các nội dung như điện thoại mới có thể tăng giá tới 30%, từ TV CRT đến AI TV, cách kiểm tra hình ảnh thật - giả bằng AI.

1. Điện thoại mới có thể tăng giá tới 30%

Ngành công nghiệp bán dẫn đang bước vào giai đoạn biến động mạnh khi nhu cầu AI bùng nổ trên toàn cầu. Hệ quả dễ thấy nhất với người dùng là giá điện thoại có nguy cơ tăng đáng kể trong năm tới, đặc biệt là khi giá các linh kiện chủ chốt liên tục leo thang.

Theo Benzinga, các nhà sản xuất bộ nhớ lớn đã điều chỉnh giá chip tăng tới 60% từ tháng 9, trong đó module DDR5 32 GB của Samsung tăng từ 149 USD lên 239 USD chỉ trong hai tháng. Nhiều loại DDR5 khác cũng tăng 30-50%, cho thấy đây không còn là biến động cục bộ mà là sự thay đổi mang tính cấu trúc của thị trường.

Lý do nằm ở sự bùng nổ HBM, loại bộ nhớ hiệu năng cao dành cho GPU AI. Các hãng đúc chip đang ưu tiên sản xuất linh kiện cho máy chủ AI vì biên lợi nhuận cao gấp 3–4 lần so với chip di động. TSMC, Samsung Foundry và Intel hiện dành tới 70% năng lực node tiên tiến cho thị trường AI, để lại phần nhỏ cho smartphone.

Điều này khiến chi phí sản xuất một chiếc điện thoại trong giai đoạn 2025-2026 được dự báo tăng 15-30%. Với các mẫu cao cấp, giá linh kiện có thể đội thêm 100-200 USD. Phân khúc tầm trung và giá rẻ chịu tác động rõ rệt hơn do phụ thuộc nhiều vào DRAM thế hệ cũ, nhóm linh kiện đang bị thu hẹp nguồn cung.

Dữ liệu từ TelecomLead cho thấy giá bán trung bình smartphone toàn cầu sẽ tăng 3% trong năm 2024, và thêm 5% vào năm 2025. Nhiều hãng như OPPO, Samsung hay vivo đã bắt đầu điều chỉnh giá một số mẫu máy. Giới phân tích nhận định “cơn khát” chip AI hiện chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tin công nghệ 23-11: Điện thoại mới có thể tăng giá tới 30%.

Nhiều smartphone giảm sâu đến gần 10 triệu đồng (PLO)- Thị trường smartphone đang bước vào giai đoạn sôi động nhất khi nhu cầu mua sắm cuối năm tăng mạnh.

2. Từ TV CRT đến AI TV

Samsung ghi dấu 30 năm hoạt động tại Việt Nam bằng hành trình phát triển gắn liền với sự đổi mới của ngành truyền hình. Từ nhà máy TV đặt tại Thủ Đức năm 1995 với vốn đầu tư 36,5 triệu USD, hãng từng bước mở rộng sản xuất và đưa các thế hệ TV mới ra thị trường, từ CRT truyền thống đến các dòng TV sử dụng công nghệ AI.

Từ năm 2013, Samsung đã trở thành thương hiệu TV bán chạy nhất tại Việt Nam. Trên phạm vi toàn cầu, hãng cũng đứng đầu thị trường TV suốt 19 năm. Một trong những cột mốc quan trọng là dòng LCD Bordeaux ra mắt năm 2006, thiết kế lấy cảm hứng từ pha lê đã góp phần định hình xu hướng TV mỏng trên thị trường Việt Nam.

Trong thập niên 2010, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc liên tục đưa ra nhiều chuẩn hiển thị mới gồm UHD 4K, QLED, QLED 8K và Neo QLED Mini LED. Các dòng này tập trung cải thiện độ sáng, độ tương phản và khả năng tái tạo màu. Đến năm 2023, hãng mở rộng sang TV OLED, bổ sung thêm lựa chọn trong phân khúc cao cấp.

TV QLED 100 inch. Ảnh: TIỂU MINH

Việt Nam cũng trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất TV của Samsung. Tổ hợp SEHC tại TP.HCM, vận hành từ 2015, mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm đi nhiều thị trường.

Giai đoạn 2016 đến 2018, đây là cơ sở sản xuất TV lớn thứ hai toàn cầu của hãng, chỉ sau Mexico. Năm 2024, Samsung tiếp tục đầu tư thêm 1,8 tỉ USD vào Bắc Ninh, nâng tổng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 23,2 tỉ USD.

Bước sang kỷ nguyên AI, Samsung triển khai AI TV với khả năng phân tích và tối ưu hình ảnh theo thời gian thực, đồng thời giới thiệu Vision AI cho điều khiển cử chỉ và kết nối nhà thông minh. Những thay đổi này cho thấy hướng dịch chuyển của hãng trong bối cảnh TV ngày càng trở thành trung tâm giải trí và điều khiển của gia đình hiện đại.

Tin công nghệ 23-11: Từ TV CRT đến AI TV.

3. Cách kiểm tra hình ảnh thật - giả bằng AI

Google vừa tích hợp công cụ giúp người dùng xác minh hình ảnh là thật hay giả, trong bối cảnh nội dung do AI tạo ra ngày càng chân thật và khó phân biệt bằng mắt thường.

Công nghệ mà hãng sử dụng là SynthID, hệ thống đóng dấu kỹ thuật số được Google giới thiệu từ năm 2023. Tính đến nay, SynthID đã được gắn vào hơn 20 tỉ nội dung do AI của Google tạo ra.

Để kiểm tra hình ảnh là thật hay do AI tạo ra, bạn chỉ cần truy cập vào Gemini, tải hình ảnh lên và đặt câu hỏi về nguồn gốc của nó, chẳng hạn như hình ảnh đó có được tạo bằng công cụ AI của Google hay không. Nếu hình ảnh chứa dấu hiệu của SynthID, Gemini sẽ đưa ra kết quả cùng phần giải thích ngắn để người dùng hiểu rõ hơn về nội dung họ đang xem.

Điểm quan trọng cần lưu ý là công cụ này chỉ phát hiện được ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống AI của Google. Các mô hình từ nhà cung cấp khác không nằm trong phạm vi phân tích. Mặc dù vậy, công cụ này cũng phần nào giúp người dùng có thể tự kiểm tra các hình ảnh AI ngày càng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Tin công nghệ 23-11: Cách kiểm tra hình ảnh thật - giả bằng AI.

Các hệ thống AI có thể bị tấn công bằng... thơ (PLO)- Nghiên cứu mới cảnh báo cơ chế phòng vệ của nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (AI) có thể bị đánh lừa bằng… thơ.