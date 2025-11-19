Chiêu lừa thông báo phạt nguội giả mạo khiến ai cũng có thể sập bẫy

(PLO)- Mới đây, Công an TP Hà Nội đã lên tiếng cảnh báo về chiêu trò lừa đảo, giả mạo thông báo phạt nguội nhằm chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Thông báo phạt nguội giả mạo

Dạo gần đây, một số người dùng đã nhận được tin nhắn tự xưng là lực lượng CSGT, thông báo phương tiện bị phạt nguội, kèm theo một liên kết để người dùng “tra cứu lỗi” hoặc “đóng phạt trực tuyến”.

Về cơ bản, hình thức lừa đảo này không mới nhưng lại đang tăng vọt. Nếu nhấp vào liên kết và làm theo yêu cầu của kẻ gian, điện thoại của bạn có thể ngay lập tức bị chiếm quyền kiểm soát, mất dữ liệu…

Tin nhắn thông báo phạt nguội giả mạo. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan công an khẳng định, thông báo phạt nguội luôn được gửi bằng văn bản, mời chủ phương tiện đến trụ sở để làm việc trực tiếp.

Không có hình thức thông báo vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại. Do đó, người dân nên cảnh giác và không nhấp vào các liên kết lạ để tránh điện thoại bị dính mã độc.

Người dân cần làm gì để hạn chế rủi ro?

Cơ quan công an đề nghị người dân cần thực hiện một số biện pháp sau để tránh trở thành nạn nhân của kẻ gian, cụ thể:

Đặc biệt nâng cao cảnh giác với các thông báo, tin nhắn có kèm liên kết

Không cài đặt ứng dụng bên ngoài Google Play và App Store

Không cấp quyền truy cập cho những phần mềm không rõ nguồn gốc

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP… cho bất kì ai vì đây là bước then chốt giúp kẻ xấu vượt qua các lớp bảo mật.

2 cách tra cứu phạt nguội mới nhất 2025

Cách đơn giản nhất là người dân có thể truy cập trực tiếp vào website của Cục CSGT tại địa chỉ csgt.vn, và tìm đến mục tra cứu vi phạm. Đây là nguồn duy nhất cung cấp dữ liệu truy xuất trực tiếp từ hệ thống của lực lượng chức năng, không yêu cầu người dùng cài đặt bất kỳ ứng dụng nào và cũng không cung cấp link thông báo qua tin nhắn.

Tra cứu phạt nguội trên website của Cục CSGT. Ảnh: TIỂU MINH

Nếu sử dụng smartphone, bạn đọc có thể tra cứu thông qua ứng dụng VNeTraffic, được cung cấp miễn phí trên App Store và Google Play.

Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần đăng nhập VNeTraffic bằng tài khoản VNeID, sau đó chọn Tra cứu phạt nguội.

Tra cứu phạt nguội thông qua ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: TIỂU MINH

Trong trường hợp bị phạt nguội, người dùng nên chủ động đóng phạt sớm thông qua hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

