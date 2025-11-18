2 tỉ người dùng Chrome cần cập nhật ngay lập tức

(PLO)- Lỗ hổng này hiện đã bị khai thác ngoài thực tế, buộc Google phải phát hành bản vá khẩn cấp cho toàn bộ người dùng Chrome.

Theo đó, lỗ hổng này có mã định danh là CVE-2025-13223, thuộc nhóm "Type Confusion" trong V8, thành phần xử lý JavaScript của Chrome.

Google cho biết lỗi này do Nhóm Phân tích Mối đe dọa (Threat Analysis Group) phát hiện vào tuần trước, và có mức độ nghiêm trọng cao.

Cụ thể, lỗ hổng cho phép kẻ tấn công có thể khai thác bộ nhớ thông qua một trang HTML được tạo thủ công. Đây là dạng lỗ hổng nghiêm trọng bởi chỉ cần người dùng truy cập một trang web độc hại là đã có thể bị tấn công.

Google cho biết bản vá bảo mật hiện đã được phát hành, người dùng Chrome cần cập nhật càng sớm càng tốt.

Chrome dính lỗ hổng bảo mật hiện đang bị khai thác ngoài thực tế. Ảnh minh họa: AI

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt, gõ vào thanh địa chỉ dòng lệnh chrome://settings/help , chờ một lát để quá trình tải về hoàn tất, sau đó nhấn Relaunch để khởi động lại trình duyệt.

Windows : 142.0.7444.175 và .176

: 142.0.7444.175 và .176 Mac : 142.0.7444.176

: 142.0.7444.176 Linux: 142.0.7444.175

Người dùng Chrome cần cập nhật càng sớm càng tốt. Ảnh: TIỂU MINH

Các thẻ đang mở sẽ tự động được mở lại sau khi khởi động trình duyệt. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng chế độ ẩn danh, hãy lưu lại thông tin trước khi cập nhật.

Vẫn như mọi lần, Google không công bố chi tiết kỹ thuật của lỗ hổng. Hãng cho biết thông tin sẽ được giữ lại cho đến khi phần lớn người dùng đã cập nhật.

Dù lỗi zero day không phải chuyện hiếm với Chrome, nhưng Google vẫn được đánh giá cao nhờ tốc độ phát hành bản vá nhanh, giúp giảm rủi ro tấn công lan rộng.

