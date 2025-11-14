Nên cài đặt iOS 26.1 hay iOS 18.7.2 trên iPhone?

(PLO)- iOS 26.1 đi kèm với hàng loạt tính năng mới, trong khi iOS 18.7.2 tập trung vào các bản vá bảo mật trên iPhone.

Sau vài tháng phát hành iOS 26, Apple tiếp tục tung ra phiên bản iOS 26.1 nhằm khắc phục hàng loạt lỗ hổng, và bổ sung số lượng lớn các bản vá bảo mật, nhiều hơn đáng kể so với iOS 18.7.2.

Một điểm đáng chú ý trên iOS 26.1 là tính năng Background Security Improvements. Khi được kích hoạt, iPhone sẽ tự động áp dụng các bản vá bảo mật trong nền, không cần người dùng phải tải xuống hay cài đặt thủ công.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các thiết bị Apple liên tục bị nhắm mục tiêu bởi phần mềm gián điệp tinh vi. Việc giảm thời gian chờ cập nhật có thể hạn chế nguy cơ bị khai thác ngay trong những giờ đầu khi lỗ hổng bị phát hiện.

Để kích hoạt, bạn chỉ cần truy cập vào Settings - Privacy & Security - Background Security Improvements, và bật tùy chọn Automatically Install. Ngoài yếu tố bảo mật, bản cập nhật này còn giúp cải thiện hiệu suất tổng thể của thiết bị.

iOS 26.1 thiên về các tính năng mới, trong khi iOS 18.7.2 tập trung vào bảo mật.

Trong khi đó, iOS 18.7.2 tiếp tục là lựa chọn phù hợp cho các thiết bị cũ, không còn hỗ trợ iOS 26, hoặc dành cho những người không thích giao diện mới trên iOS 26.

Bản cập nhật này vá khoảng 30 lỗi bảo mật, bao gồm những lỗ hổng trong Kernel và WebKit, hai khu vực có khả năng bị khai thác từ xa. Dù số lượng bản vá không nhiều bằng iOS 26.1, người dùng iOS 18 vẫn được bảo vệ an toàn ở thời điểm hiện tại.

Theo chuyên gia an ninh mạng Jake Moore (ESET), nếu thiết bị hỗ trợ iOS 26 và người dùng muốn sử dụng nền tảng có khả năng bảo vệ tốt nhất, iOS 26.1 là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, với thiết bị cũ hoặc không đủ bộ nhớ cho bản cập nhật lớn, iOS 18.7.2 sẽ là lựa chọn phù hợp.

