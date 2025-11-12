(PLO)- Tin công nghệ 12-11 sẽ có các nội dung như iPhone Fold và iPhone Air 2 sẽ ra mắt trong năm 2026, FPT và LG mang công nghệ đến trường học vùng sâu vùng xa, Google Photos được bổ sung loạt tính năng AI thông minh.

1. iPhone Fold và iPhone Air 2 sẽ ra mắt trong năm 2026

Sau hàng loạt tin đồn cho rằng Apple có thể dời kế hoạch ra mắt iPhone Fold và iPhone Air 2 sang năm 2027, nhà phân tích Jeff Pu khẳng định cả hai thiết bị này vẫn đang được phát triển đúng tiến độ, dự kiến trình làng vào tháng 9-2026.

Theo BGR, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple (tạm gọi là iPhone Fold) sẽ có màn hình ngoài 5,3 inch và mở rộng thành 7,8 inch khi gập ra, dùng chip A20 Pro cùng 12 GB RAM. Thiết bị được cho là sẽ có camera selfie 18 MP, trong khi một số nguồn khác như JPMorgan lại cho rằng Apple có thể thử nghiệm camera 24 MP ẩn dưới màn hình.

Về thiết kế, iPhone Fold được cho là sử dụng khung titan và nhôm, tích hợp Touch ID thay vì Face ID, cùng hệ thống camera kép 48 MP (góc rộng và góc siêu rộng).

Trong khi đó, iPhone Air 2 được đồn đoán sẽ có đến hai camera ở mặt sau.

Tin công nghệ 12-11: iPhone Fold và iPhone Air 2 sẽ ra mắt trong năm 2026. Ảnh: TIỂU MINH

Ứng dụng VNeID 2.2.4 vừa có 6 tính năng mới, người dùng nên biết để tránh mất quyền lợi (PLO)- Mới đây, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã phát hành ứng dụng VNeID 2.2.4, bổ sung một số tính năng liên quan đến cư trú, thẻ căn cước, tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia… và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.

2. FPT và LG mang công nghệ đến trường học vùng sâu vùng xa

Hơn 20.000 học sinh tại 80 điểm trường trên khắp Việt Nam vừa được tiếp cận mô hình “lớp học thông minh” nhờ chương trình Nối tri thức - Vững tương lai do FPT và LG Electronics triển khai. Đây là hành trình mang công nghệ đến những nơi thiếu thốn điều kiện học tập, giúp thầy trò vùng sâu vùng xa nhằm rút ngắn khoảng cách giáo dục trong kỷ nguyên số.

Tại các điểm trường như Hua La (Sơn La), Chiềng Sơ (Điện Biên) hay Đinh Trang Hòa II (Lâm Đồng), FPT đã lắp đặt hạ tầng Internet với công nghệ WiFi 6, WiFi 7 và XGS-PON tốc độ đến 10 Gbps.

Song song đó, LG cũng trang bị TV thông minh LG Smart AI 4K, giúp thầy cô dễ dàng trình chiếu nội dung, truy cập kho học liệu trực tuyến và tổ chức các tiết học sinh động hơn.

Thầy Lê Mạnh Thường, Hiệu trưởng Trường TH - THCS Đinh Trang Hòa II (tỉnh Lâm Đồng), cho biết: “Cơ sở vật chất, đặc biệt là thiết bị công nghệ thông tin tại trường vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đủ yêu cầu giảng dạy theo chương trình mới. Nhờ FPT và LG tài trợ, thầy trò chúng tôi có thêm động lực để nâng cao chất lượng dạy và học”.

Bà Trần Thị Thu Trang, Giám đốc Marketing & Truyền thông FPT Telecom, cho biết đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà là cam kết của doanh nghiệp trong việc đưa công nghệ phục vụ con người.

Tin công nghệ 12-11: FPT và LG mang công nghệ đến trường học vùng sâu vùng xa.

3. Google Photos được bổ sung loạt tính năng AI thông minh

Google vừa bổ sung hàng loạt tính năng chỉnh sửa ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) cho ứng dụng Google Photos, giúp người dùng dễ dàng “hô biến” những bức ảnh thông thường thành tác phẩm nghệ thuật chỉ với vài thao tác.

Theo đó, bản cập nhật lần này được bổ sung mô hình AI Nano Banana cùng nền tảng Gemini 2.5 Flash. Người dùng có thể truy cập công cụ bằng cách chọn Chỉnh sửa - Giúp tôi chỉnh sửa, sau đó nhập mô tả mong muốn, chẳng hạn như “vẽ lại theo phong cách chân dung Phục Hưng”, “biến thành ảnh ghép nhiều màu” hoặc “tạo hình minh họa như truyện thiếu nhi”.

Không chỉ sáng tạo, AI còn xử lý được các lỗi nhỏ trong ảnh như mắt nhắm, nụ cười gượng hoặc quên kính râm. Người dùng chỉ cần gõ yêu cầu như “mở mắt”, “thêm nụ cười” hay “tháo kính”, phần mềm sẽ tự động chỉnh sửa chi tiết theo đúng hướng dẫn.

Google Photos cũng bắt đầu hỗ trợ nhập liệu bằng giọng nói, cho phép người dùng ra lệnh bằng lời nói để chỉnh ảnh. Tính năng này từng xuất hiện trên Android hồi tháng 8-2025, và nay đã có mặt trên iOS tại Mỹ.

Tin công nghệ 12-11: Google Photos được bổ sung hàng loạt tính năng AI.

Cách kiểm tra xe của bạn có bị phạt nguội bằng camera AI không? (PLO)- Việc triển khai hệ thống camera AI trên toàn quốc không chỉ giúp giám sát hiệu quả hơn mà còn đặt nền móng cho mô hình đô thị thông minh trong tương lai gần.