Tin công nghệ 11-11: Công nghệ giúp định giá iPhone cũ nhanh hơn

(PLO)- Tin công nghệ 11-11 sẽ có các nội dung như công nghệ giúp định giá iPhone cũ nhanh hơn, Meta kiếm tiền từ các quảng cáo lừa đảo, doanh nghiệp bắt tay trường ĐH đào tạo kỹ sư điều hòa.

1. Công nghệ giúp định giá iPhone cũ nhanh hơn

Để tiết kiệm chi phí, nhiều người thường chọn giải pháp bán lại thiết bị cũ, và nâng cấp lên điện thoại mới. Tuy nhiên, giá sản phẩm thu lại ở mỗi nơi sẽ mỗi khác, tùy thuộc vào người định giá. Để khắc phục hạn chế này, mới đây, FPT Shop đã hợp tác với TriGood triển khai chương trình “thu cũ - đổi mới” bằng công nghệ, giúp người dùng thuận tiện hơn và tiết kiệm chi phí, đồng thời thúc đẩy vòng đời của các thiết bị cũ.

Theo đó, người dùng chỉ cần mang iPhone cũ đến cửa hàng FPT Shop để được định giá thông qua nền tảng IMPROVED. Hệ thống sẽ phân tích tình trạng máy và đối chiếu với cơ sở dữ liệu hàng triệu giao dịch trên thị trường, giúp đưa ra mức giá công bằng và chính xác. Toàn bộ quy trình được chuẩn hóa, đảm bảo nhanh gọn và bảo mật dữ liệu cá nhân.

Sau khi đồng ý mức giá, người dùng chỉ cần lựa chọn sản phẩm muốn đổi, thanh toán phần chênh lệch hoặc có thể trả góp với 0% lãi suất và nhận ngay thiết bị mới chính hãng. Chương trình hiện chỉ áp dụng thu cũ đối với iPhone, và hỗ trợ nâng cấp nâng lên nhiều sản phẩm mới như iPhone, MacBook, iPad hoặc điện thoại Android (Samsung, OPPO, Xiaomi).

Giá trị máy cũ sẽ được trừ trực tiếp vào giá thiết bị mới, giúp người dùng tiết kiệm thời gian, tránh rủi ro khi tự rao bán.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng giám đốc FPT Retail, cho biết việc hợp tác với TriGood là bước tiến trong hành trình số hóa quy trình “thu cũ - đổi mới”, giúp khách hàng được định giá nhanh và minh bạch hơn.

2. Meta kiếm tiền từ các quảng cáo lừa đảo

Bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ về việc siết chặt các nội dung gian lận, Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram…) vẫn đang thu về hàng tỉ USD từ các quảng cáo lừa đảo trên Facebook và Instagram, theo loạt tài liệu nội bộ vừa bị rò rỉ và được Reuters công bố.

Các báo cáo nội bộ cho thấy khoảng 10% doanh thu quảng cáo của Meta trong năm 2024, tương đương 16 tỉ USD, đến từ các chiến dịch có dấu hiệu gian lận hoặc sản phẩm bị cấm. Hệ thống kiểm duyệt của công ty được cho là chỉ chặn các quảng cáo có khả năng lừa đảo trên 95%, trong khi những trường hợp “chưa đủ chắc chắn” vẫn được phép hiển thị nhưng bị tính phí cao hơn.

Meta thừa nhận đã xóa hơn 134 triệu quảng cáo gian lận trong nửa đầu năm 2025, song các tài liệu cho thấy nhiều nhà quảng cáo tái phạm vẫn hoạt động bình thường. Một báo cáo nội bộ còn xác định rằng các nền tảng của Meta chiếm tới một phần ba số vụ lừa đảo trực tuyến thành công tại Mỹ.

Dù công ty đặt mục tiêu giảm doanh thu từ quảng cáo lừa đảo xuống còn 7,3% vào cuối năm 2025, các tài liệu cho thấy nỗ lực này chủ yếu tập trung ở những thị trường đang chịu sức ép từ cơ quan quản lý. Trong khi đó, các cuộc cắt giảm nhân sự liên quan đến mảng thực tế ảo và AI tiếp tục khiến đội ngũ kiểm duyệt nội dung ngày càng mỏng.

Trước cáo buộc trên, người phát ngôn Meta khẳng định: “Chúng tôi không muốn và không hưởng lợi từ các quảng cáo gian lận”. Tuy nhiên, các con số rò rỉ lại cho thấy cuộc chiến chống lừa đảo của Meta vẫn đang diễn ra đầy mâu thuẫn giữa lợi nhuận và uy tín.

3. Doanh nghiệp bắt tay trường ĐH đào tạo kỹ sư điều hòa

Vừa qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) và Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina đã bắt tay khai trương trung tâm đào tạo chuyên ngành điều hòa không khí, đặt tại Khoa Cơ khí Động lực - Bộ môn Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh của trường.

Trung tâm được trang bị hệ thống điều hòa hiện đại như VRF DVM S, Mini VRF DVM S Eco, Multi Split FJM và các dàn lạnh Cassette WindFree, giống với các cấu hình thực tế đang vận hành trong các tòa nhà thương mại và dân dụng.

Theo ông JinHyuk Oh, Cố vấn Chiến lược cấp cao ngành hàng điều hòa không khí tại Samsung Việt Nam, sự hợp tác này “là minh chứng cho cam kết đồng hành với Việt Nam phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao”.

Đáng chú ý, mô hình hoạt động của trung tâm mang bản chất “doanh nghiệp - nhà trường” với giảng viên bộ môn của HCMUTE đảm nhiệm phần lý thuyết; Samsung cung cấp chuyên gia và công nghệ để hỗ trợ thực hành và chuyển giao kỹ thuật. Điều này giúp sinh viên không chỉ “học” mà còn được “làm” trong môi trường sát với thực tế công nghiệp.

Đây là một bước hợp tác chiến lược giữa ngành công nghiệp và đào tạo kỹ thuật, thể hiện rõ việc chuyển từ mô hình đào tạo truyền thống sang hướng thực tiễn, ứng dụng, điều phù hợp với xu hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn chuyển đổi số và công nghiệp hóa hiện nay.

