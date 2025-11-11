5 lỗi bạn nên biết để tránh bị rò rỉ hình ảnh từ camera giám sát

(PLO)- Mới đây, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã phát hành ứng dụng VNeID 2.2.4, bổ sung một số tính năng liên quan đến cư trú, thẻ căn cước, tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia… và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.