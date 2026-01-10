Samsung gây bất ngờ cho người dùng Galaxy với quyết định này

(PLO)- Samsung đang khiến không ít người dùng các mẫu máy cao cấp như Galaxy S24, S25 cảm thấy bất ngờ với cách hãng triển khai các bản cập nhật Android tháng 1-2026.

Đây được xem là giai đoạn khá nhạy cảm với Samsung, khi hãng vừa tạm dừng một số bản cập nhật hệ thống của Google để tránh xung đột với giao diện One UI 8. Trong bối cảnh đó, Samsung đã bắt đầu phát hành bản vá bảo mật tháng 1, nhưng diễn biến lại không giống những gì người dùng các dòng smartphone cao cấp kì vọng.

Theo SammyFans, thay vì ưu tiên các mẫu flagship mới ra mắt, Samsung lại chọn Galaxy A34 5G để mở đầu cho đợt cập nhật lần này.

Việc triển khai đã bắt đầu tại Hàn Quốc và dự kiến sẽ mở rộng sang các thị trường khác trong vài ngày tới. Bản vá tháng 1 được đánh giá là khá lớn, bao gồm hơn 50 bản sửa lỗi, tùy theo từng mẫu máy và chipset. Trong số đó có cả các bản vá cốt lõi từ Android của Google, nhưng phần lớn vẫn là những điều chỉnh riêng dành cho hệ sinh thái của Samsung.

Trong khi đó, người dùng các mẫu Galaxy cao cấp mới nhất vẫn phải chờ đợi. Samsung chưa công bố thời điểm chính thức phát hành bản vá tháng 1 cho Galaxy S25 hay S24, dù nhiều khả năng quá trình này sẽ diễn ra trong vài ngày tới, tương tự các tháng trước.

Samsung bất ngờ phát hành bản cập nhật bảo mật tháng 1 cho dòng smartphone giá rẻ, trước những mẫu cao cấp. Ảnh: TIỂU MINH

Một tín hiệu khác cho thấy Samsung đang mở rộng phạm vi cập nhật là việc bản vá tháng 1 được phát hiện trên máy chủ dành cho Galaxy A55. Dữ liệu này xuất hiện trong một tệp firmware có mã PDA kết thúc bằng CYL2, do một người dùng chia sẻ trên mạng xã hội X, cho thấy quá trình chuẩn bị đã hoàn tất và chỉ còn chờ phát hành rộng rãi.

Riêng với người dùng Galaxy S25 đang tham gia chương trình thử nghiệm One UI 8.5 beta, tình hình lại khả quan hơn. Samsung đã tích hợp sẵn bản vá bảo mật tháng 1 vào phiên bản beta mới nhất cho Galaxy S25, S25+ và S25 Ultra, thay vì phát hành dưới dạng một bản cập nhật độc lập như thông thường.

Người dùng được khuyến cáo nên thường xuyên kiểm tra các bản cập nhật trong phần Cài đặt - Cập nhật phần mềm - Tải xuống và cài đặt để đảm bảo thiết bị luôn ở trạng thái an toàn nhất có thể.

