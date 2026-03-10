4 thói quen này có thể khiến pin điện thoại tụt chóng mặt

(PLO)- Nhiều thói quen hằng ngày tưởng chừng như vô hại lại khiến điện thoại phải hoạt động liên tục, tiêu tốn pin nhiều hơn mức cần thiết.

Pin là nguồn cung cấp năng lượng cho toàn bộ linh kiện trên smartphone, từ màn hình, chip xử lý cho đến các kết nối mạng. Mỗi thao tác như mở màn hình, xem video, nhận thông báo hay đồng bộ dữ liệu đều tiêu hao năng lượng. Khi những hoạt động này diễn ra liên tục trong ngày, thời lượng sử dụng sẽ giảm đáng kể, thậm chí khiến người dùng phải sạc nhiều lần.

Một trong những nguyên nhân phổ biến là do người dùng bật thông báo cho quá nhiều ứng dụng, đơn cử như mạng xã hội, giải trí, mua sắm, game… Khi thông báo xuất hiện, màn hình sẽ phải sáng lên, rung hoặc kèm theo âm thanh, điện thoại gần như sẽ không có thời gian nghỉ, khiến pin sụt nhanh hơn bình thường.

Thông báo quá nhiều sẽ khiến màn hình điện thoại sáng lên liên tục, pin tiêu hao nhanh hơn. Ảnh minh họa: AI

Ngoài ra, thói quen chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng cũng góp phần làm hao pin. Mỗi lần người dùng chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác, hệ thống phải tải lại dữ liệu và xử lý lại giao diện.

Nhiều ứng dụng chạy nền cũng là nguyên nhân khiến pin tiêu hao nhanh hơn. Theo đó, có không ít ứng dụng vẫn âm thầm hoạt động ngay cả khi bạn đã thoát khỏi màn hình chính, đơn cử như Facebook, Messenger… và cả các ứng dụng đặt xe.

Tương tự, các dịch vụ lưu trữ đám mây cũng có thể tự động đồng bộ ảnh và video lên máy chủ. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong nền, không hiển thị rõ ràng nhưng vẫn tiêu tốn tài nguyên hệ thống. Nếu người dùng không rà soát và giới hạn quyền hoạt động nền, điện thoại sẽ liên tục gửi, nhận dữ liệu và xử lý tác vụ, khiến pin giảm dần theo thời gian.

Thay đổi thói quen sẽ giúp tiết kiệm pin đáng kể. Ảnh minh họa: AI

Chơi game trong thời gian dài cũng là nguyên nhân khiến pin tụt nhanh và máy nóng lên. Dù là các tựa game đồ họa cao như Call of Duty: Warzone Mobile hay Wuthering Waves, hoặc game giải trí nhẹ như Candy Crush Saga, điện thoại vẫn phải sử dụng đồng thời CPU, GPU, màn hình và kết nối mạng.

Thực tế, mọi hoạt động trên điện thoại đều cần năng lượng. Tuy nhiên, việc quản lý thông báo, hạn chế ứng dụng chạy nền và sử dụng thiết bị hợp lý có thể giúp cải thiện đáng kể thời gian sử dụng pin.

